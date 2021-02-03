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03.02.2021 - 00:55 | | milliyet.com.tr, CNN Türk

Dünyanın en zengin ismi! Çalışanlara mail atınca ortaya çıktı

Amazon'u kuran ve bir çevrimiçi alışveriş devine dönüştüren Jeff Bezos'un çalışanlara attığı mailde, yaklaşık 30 yıldır sahibi olduğu şirketin CEO'luk görevinden ayrılacağı ortaya çıktı.

Dünyanın en zengin ismi! Çalışanlara mail atınca ortaya çıktı

Dünyanın en zengin ismi Bezos'un yerini sonbaharda Amazon'un bulut bilişim işini yürüten Andy Jassy alacak. 57 yaşındaki Bezos daha sonra şirketin yönetim kurulu başkanı olacak.

Çalışanlara yazdığı bir blog gönderisinde Bezos, Amazon'da geliştirilmekte olan yeni ürünlere ve erken girişimlere odaklanmayı planladığını söyledi.

Bezos, yan projeler, için daha fazla zamanı olacağını kaydetti. Bu projeler: Uzay araştırma şirketi Blue Origin; sahibi olduğu gazete The Washington Post; ve hayır kurumları.

JEFF BEZOS KİMDİR?

Jeff  Bezos 12 Ocak 1964’te dünyaya geldi. Amazon.com'un kurucusu olan Amerikan girişimci ve iş adamı Bezos E-ticaretin gelişmesine büyük katkı sağladı.

Amazon.com onun yönetiminde dünyanın en büyük ve örnek alınan internet satışı şirketi oldu. Bu öncü hareketi nedeniyle Time Dergisi tarafından 1999'da Yılın Kişisi seçildi.

Amazon.com haricinde havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin'in de kurucusu ve sahibi olan Bezos, 2013 yılında The Washington Post gazetesini satın aldı.

Sadece 2020 yılında servetine 74 milyar dolar katan Bezos’ın toplam serveti 189 milyar dolara ulaştı.

Amazon'un hisseleri 20 Temmuz’da yüzde 7,9 yükseldi. Şirketin piyasa değeri 1,59 trilyon dolara ulaştı. 

Bezos’un geçtiğimiz aylarda boşandığı eşi MacKenzie’nin toplam serveti ise 63.1 milyar dolara ulaştı. MacKenzie boşanmadan elde ettiği hisselerle dünyanın en zengin 13. insanı konumunda bulunuyor.

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