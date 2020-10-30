Durdurulamıyor! 24 saatte 48 bin 648 yeni vaka daha

Hindistan'da son 24 saatte 48 bin 648 yeni Kovid-19 hastası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 milyon 88 bin 851'e çıktı. Şimdiye kadar 7 milyon 373 bin 375 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 24'ü yurt dışı kaynaklı 25 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı bir vaka Şandong bölgesinde saptandı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 85 bin 940'a yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 80 bin 967 kişi iyileşti.

GÜNEY KORE

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 93'ü yurt içi bağlantılı 114 yeni Kovid-19 vakası belirlendi.

Böylece ülkede günlük vaka artışı yine 100'ün üzerinde seyretti.

Toplam vaka sayısının 26 bin 385'e çıktığı ülkede son 24 saatte bir kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

Güney Kore'de şimdiye kadar virüs nedeniyle 463 kişi yaşamını yitirdi.