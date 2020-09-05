El Salvador Hakkında Bilgiler; El Salvador Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Günümüzdeki El Salvador bayrağı, ilk olarak 1912 yılından göndere çekilmiştir. Sadece ufak bazı değişimler neticesinde, şuan ki halini net 17 Kasım 1972 tarihinde almıştır. Üç yatay şeritli olan bayrağın üstünde mavi, ortasında beyaz ve altında yine mavi renk bulunur. Orta kısımda ise devlet arması bulunur. Mavi renklerin anlamı Atlas ve Pasifik Okyanusu'dur. Beyaz renk ise barış anlamına gelir.



El Salvador Nerededir?



El Salvador Orta Amerika bölümünde yer alan ülkedir. Kuzey ve doğu kısmında Honduras ile batıda ise Guatemala ülkesiyle komşudur. El Salvador ülkesinin güney kısmında Büyük Okyanus yer alır.



El Salvador Nüfusu Ne Kadar?



El Salvador, 2020 worldometers.info adresinin güncel verilerine göre 6.486.205 kişilik nüfusa sahiptir. Ülke, dünya nüfus sıralamasında 112. sırada yer alır. El Salvador'un yıllık nüfus değişim oranı %0.51'dir. Bu oranla, nüfusu dünyaya oranla daha az artış gösteriyor.



El Salvador'un Başkenti Neresi?



14 ayrı bölgeye ayrılarak yönetilen El Salvador'un başkenti, ülkenin en kalabalık şehri olan San Salvador'dur. Soyapango, Santa Ana, San Miguel, Mejicanos, Santa Tecla, Delgado, Apopa ve Ilopango ülkenin diğer önemli şehirleri arasında yer alıyor.



El Salvador Para Birimi Nedir?



El Salvador ülkesinde 1892 yılından sonra Salvador Kolonu para birimi kullanılmıştır. Bu para birimi merkez bankası rezervleri aracılığıyla dağıtılmıştır. Ancak alınan karar sonrası El Salvador ülkesinde kullanılan para birimi ABD doları olmuştur. 1 dolar, 6.97 Türk lirasıyla eşdeğerdir.



El Salvador'un Resmi Dili Nedir?



El Salvador ülkesinde birçok farklı dil kullanılmaktadır. Ancak ülkede resmi olarak kabul edilen ve en çok konuşulan dil İspanyolcadır. Yerli halk arasında kullanılan diller ise Maya ve Nawat dilleri ön plana çıkar. Ülkede nüfusun önemli bir kısmı İngilizce konuşabiliyor.



El Salvador ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Ne Kadardır?



El Salvador ile Türkiye arasındaki saat farkı toplam 9 saattir. Türkiye'de saat 20:00 olduğunda El Salvador ülkesinde 11:00 olur.



El Salvador Ekonomisi



Orta Amerika'da toprak açısından en küçük ülke olan El Salvador'da ekonomi orta gelişmişlik seviyesindedir. Kimya, petrol, gıda, mobilya, tekstil El Salvador'da ekonomiyi oluşturan başlıca alanlardır. Ülkede, şeker, kahve, pirinç, mısır, yağlı tohumlar, fasulye ve pamuk bazı tarım ürünleri arasında bulunur. Ülkedeki nüfusun bir bölümü Amerika ülkesinde çalıştığından, bu açıdan gelir elde ettiği söylenebilir.



El Salvador İklimi



El Salvador ülkesinde tropikal iklim tipi hakimdir. Yüksek yerlerde ortalama sıcaklık 24 dereceye kadar ulaşabiliyor. Yüksek yerler aynı zamanda ülkede en fazla yağışın olduğu bölümlerdir. Mayıs ve Ekim arası bütün ülkede yağışların arttığı dönemdir. Ülkede özellikle bu dönem içerisinde sıklıkla nehir taşma durumları meydana gelebilir. Ülkede, Kasım ayından sonra yağışların azaldığı görülür.



El Salvador'a Ne Zaman Gidilir?



Tropikal iklimin hakim olarak görüldüğü El Salvador okyanusun kıyısında yer alır. Ülkede Mayıs'tan Ekim ayına kadar yağışlar artar. Bu nedenle, yağışlı dönemler dışında gidilmesi önerilir. El Salvador'a gitmek için özellikle Kasım ile Nisan ayları tavsiye edilir. Çünkü bu dönemde yağış miktarları azalış gösterir. Sıcaklık rahatsız edici boyutlarda yaşanmaz. El Salvador'a gitmek düşünceniz varsa, Ocak veya Şubat ayında gitmenizi tavsiye edebiliriz.