Ermenistan yine uykuda katletti

Ermenistan, 11 Ekim’deki kanlı saldırısının ardından Azerbaycan’ın Gence kentini önceki gece ikinci kez balistik Scud füzeleri ile vurdu. Gence’de füzelerin isabet ettiği 20’den fazla ev çöktü, çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. Saldırıda, 3’ü çocuk 13 kişi yaşamının yitirdi, 52 kişi de yaralandı. Saldırıda hayatını kaybeden 5 aylık Medine bebek, annesiyle aynı tabutta defnedildi.









İşgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan ordusunun ilerleyişini durduramayan Ermenistan, bir kez daha sivilleri hedef alarak, katliam yaptı.





Ermenistan’ın hain saldırısında 10 aylık Narin de hayatını kaybetti. Baba Timur Haligov, gözyaşları arasında minik bebeğinin cansız bedenine sarıldı.

Enkaz yığınına döndü



Ermenistan ordusu, Azerbaycan’ın Gence ve Mingeçevir kentini önceki gece füzelerle vurdu. Füzeler, yerel saatle 01.00 sıralarında Gence kentinde apartman ve evlere isabet etti. Füzelerin isabet ettiği 20’den fazla ev çöktü.



Saldırıya uykuda yakalanan ve enkaz altında kalan sivillerin kurtarılması için bölgeye kısa sürede arama kurtarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. Kurtarma çalışmalarında ulaşılan her cansız beden için çevrede feryatlar yükseldi. Enkaz yığınları arasından çıkan albümler, ayakkabılar, oyuncaklar saldırının acımasızlığını gözler önüne serdi.







Scud ile vurdular



Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Gence’deki sivillere yönelik ikinci kanlı saldırının yine Rus yapımı “Elbrus” veya “Scud” diye adlandırılan orta menzilli balistik füzeyle gerçekleştiğini duyurdu. Cephe hattına 60 kilometre mesafedeki Gence’ye atılan füzelerin Ermenistan topraklarından ateşlendiği belirlendi.

Geçici ateşkes!

Azerbaycan ve Ermenistan 18 Ekim’de yerel saatle 00.00’dan itibaren insani amaçlı geçici ateşkeste anlaştı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada geçici ateşkes kararının, AGİT Minsk Grubu eş başkanı ülkelerinin devlet başkanlarının 1 Ekim tarihli bildirisi ile AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının 5 Ekim tarihli bildirilerine dayanarak ve 10 Ekim tarihli Moskova bildirisine uygun olarak kabul edildiği bildirildi.









‘Savaş meydanında yanıtını vereceğiz’

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında, “faşist” Erivan yönetiminin Gence’ye saldırarak bir daha savaş suçu işlediğini belirtti. Gence ve Mingeçevir’e yapılan “namert” saldırı sonucu Azerbaycanlıların yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını hatırlatan Aliyev, saldırıların Azerbaycan halkının iradesini kıramayacağını vurguladı.Erivan yönetiminin sivillere saldırı nedeniyle yargılanması gerektiğini belirten Aliyev, “Onların yanıtını savaş meydanında veriyoruz. Şehit olan masumların intikamını savaş meydanında alıyoruz ve alacağız” dedi.

Bir aile yok oldu

Saldırıda hayatını kaybeden 13 sivilden 8’i dün toprağa verildi. Eskerov ailesinin saldırıda hayatını kaybeden 5 ferdi, yakınları tarafından Gence’de Azerbaycan bayrağına sarılı şekilde son yolculuğuna uğurlandı. Baba Suluddin Eskerov, oğlu Bahtiyar, eşi Sevil, kızları Nigar ve henüz 10 aylık olan Narin’in enkaz altından cansız çıkarıldığı belirtildi. Mezarlıkta bulunan Eskerov ailesinin yakınlarından Vugar Şerifov, “Yarın Nigar Eskerova’nın doğum günüydü. 16 yaşına girecekti” diye ağladı.









Anne ile bebeği aynı tabutta

Saldırı sırasında uykuda olan Royal Şahnezerov, eşi Zuleyha Şahnezerova ve henüz 5 aylık bebekleri Medine enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Züleyha Şahnezerova’nın kucağındayken hayatını kaybeden Medine, annesiyle aynı tabutta defnedildi. Saldırıdan sadece 3 yaşındaki kız çocukları Hatice sağ kurtuldu.

‘Minik Medine kanlar içindeydi’

Ermenistan’ın, Gence kentine düzenlediği saldırı sonrası olay yerine giden CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk, yaşananları aktardığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Enkaz altından çıkarılan Medine bebeğe dokunduğunu söyleyen Öztürk, “Eli elime değdi. O kadar kötüydü ki... Her yanı kan içindeydi” dedi. Öztürk’ün o anları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.