Eski başbakana 12 yıl hapis cezası

Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesi’ndeki dünkü karar duruşmasında Necip, 42 suçlamanın 7’sinden hüküm giydi. Hakim Mohd Nazlan Mohd Gazali, 2014 ve 2015’te 1MDB’nin iştiraki uluslararası SRC şirketinden şahsi banka hesabına 42 milyon ringgit (67 milyon lira) zimmet geçirmek, gücü kötüye kullanmak ve kara para aklamak suçlarından Necip’e 12 yıl hapis ve 210 milyon Malezya Ringgiti para cezası verildiğini açıkladı. Hakim Mohd Nazlan, suç kapsamında verilmesi gereken kırbaçlama cezasının ise Necip’in yaşından ötürü uygulanmayacağını kaydetti.



Diğer davalar sürüyor



Eski Başbakan Necip Rezak’ın 2009’da kurduğu 1MDB, kendisinin 2015’te fona ait 681 milyon doları zimmetine geçirdiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Necip, söz konusu paranın, dönemin Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz talimatıyla yapılan bağış olduğunu savunmuştu. İsviçre hükümeti 2016’da yaptığı incelemede, 1MDB’den toplam 4.5 milyar dolar para kaçırıldığını öne sürmüştü. Rezak aynı yıl davayı soruşturan başsavcıyı görevden almış ve yolsuzluk davasından aklanmıştı. Soruşturmalara 2017’de ABD Adalet Bakanlığı da dahil olmuş ve yolsuzluğa karıştığı öne sürülen Çin asıllı Malezyalı iş adamı Low Taek

Jho’ya dava açmıştı.



Mahathir Muhammed’in liderliğindeki Umut İttifakı koalisyonu’nun Mayıs 2018’de genel seçimleri kazanmasının ardından 1MDB soruşturmaları yeniden başlamış, Necip ve ailesine ülkeden çıkış yasağı getirilmişti. Geçen Ağustos’ta Rezak’ın bu fondan zimmetine 550 milyon dolar geçirdiği iddiasıyla ayrı bir dava açılmıştı. Bu davada da Necip’e 25 ayrı suçlama yöneltiliyor. Rezak’ın Necip’in karısı Rosmah Mansor da kara para aklamak ve vergi kaçırmakla suçlanıyor.