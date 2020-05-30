MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Eski başbakanı kurduğu partiden ihraç ettiler
ABONE OL
30.05.2020 - 07:00 |

Eski başbakanı kurduğu partiden ihraç ettiler

Malezya’nın eski Başbakanı Mahathir Muhammed, 2016 yılında kurduğu Malezya Birleşik Yerli Partisinden (PPBM) ihraç edildi.

Eski başbakanı kurduğu partiden ihraç ettiler

Parti yönetimi tarafından yapılan açıklamada, eski Başbakan Mahathir ve PPBM üyeleri Mukhriz Mahathir, eski Spor Bakanı Seyit Sadık, Amiruddin Hamza ve eski Eğitim Bakanı Maszlee Malik’in, 18 Mart’ta düzenlenen olağanüstü parlamento oturumunda diğer parti üyeleriyle oturmadıkları için disiplin kurulu kararıyla üyeliklerinin iptal edildiği bildirildi. PPBM Yüksek Şura Üyesi Wan Seyful Wan Jan, kararın parti yöneticilerinin şahsi yargıları sonucu alınmadığını belirterek “Dünyada hiçbir siyasi parti, mecliste milletvekillerinin ayrı koltuklarda oturmasına müsaade etmez. Bu yüzden üyelikleri otomatik olarak feshedildi” dedi.

Milliyet'te Haftanın Özeti (29 Mayıs 2020)İşte Türkiye ve dünyada bu haftanın öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arabalı açık hava sinemasında keyif

Arabalı açık hava sinemasında keyif

Emekli, memur, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! 67 bin 802 lira...

Emekli, memur, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! 67 bin 802 lira...

Amerika’da Floyd isyanı! Son durumu Ali Çınar anlattı

Amerika’da Floyd isyanı! Son durumu Ali Çınar anlattı

Üniversiteden aile kurumuna destek

Üniversiteden aile kurumuna destek

Sıradaki Haber