Eski başbakanı kurduğu partiden ihraç ettiler

Parti yönetimi tarafından yapılan açıklamada, eski Başbakan Mahathir ve PPBM üyeleri Mukhriz Mahathir, eski Spor Bakanı Seyit Sadık, Amiruddin Hamza ve eski Eğitim Bakanı Maszlee Malik’in, 18 Mart’ta düzenlenen olağanüstü parlamento oturumunda diğer parti üyeleriyle oturmadıkları için disiplin kurulu kararıyla üyeliklerinin iptal edildiği bildirildi. PPBM Yüksek Şura Üyesi Wan Seyful Wan Jan, kararın parti yöneticilerinin şahsi yargıları sonucu alınmadığını belirterek “Dünyada hiçbir siyasi parti, mecliste milletvekillerinin ayrı koltuklarda oturmasına müsaade etmez. Bu yüzden üyelikleri otomatik olarak feshedildi” dedi.