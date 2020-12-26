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26.12.2020 - 00:09 | | AA

Etiyopya'da katliam gibi saldırı! 207 sivil hayatını kaybetti

Etiyopya'nın batısındaki Benishangul Gumuz eyaletinde, silahlı grupların 23 Aralık'ta bir köye düzenledikleri saldırıda ölenlerin sayısı 207'ye çıktı.

Etiyopya'da katliam gibi saldırı! 207 sivil hayatını kaybetti

 

Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisine bağlı Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu (EHRC), yaptığı yazılı açıklamada, Metekel bölgesinde yapılan katliamda ölenlerin sayısının 207 olduğunu belirtti.

Ölenlerden 133'ünün erkek, 35'inin kadın, 17'sinin çocuk ve 20'sinin yaşlı olduğu ifade edilen açıklamada, 2 kişinin de kaldırıldığı hastanede tedavi sırasında hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi. 

Açıklamada, hükümete sivilleri koruma ve bölgeyi terk eden binlerce kişi için acil yardım ulaştırılması çağrısı yapıldı. 

"31 BİN KİŞİ BÖLGEYİ TERK ETTİ" 

Etiyopya Kamu Denetçiliği Enstitüsü, devlet televizyonu ETV'ye yaptığı açıklamada, saldırının failleri arasında devlet memurlarının da bulunduğunun tespit edildiğini ve katliam nedeniyle 31 bin kişinin bölgeyi terk ettiğini belirtmişti. 

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in, Metekel'i ziyaret etmesinden bir gün sonra düzenlenen saldırı üzerine bölgeye asker konuşlandırıldı. 

Nil Nehri havzasındaki ülkeler arasında krize yol açan Hedasi Barajı'nın da bulunduğu eyalette, saldırıların özellikle Amhara etnik grubunu hedef aldığı biliniyor. 

Hükümet, on binlerce kişinin yerinden olduğu ve son aylarda tırmanışa geçen bölgedeki çatışmalarda, ülkenin kuzeyinde askeri operasyon yapılan isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) parmağı olduğunu savunuyor.

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