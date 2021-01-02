Son dakika... Evde yakaladı! Bu fotoğraflar gerçek...

Hong Konglu Ken Lee, henüz 17 yaşındayken yılanların satıldığı bir dükkanında çalışmaya başladı. Buradaki iş tecrübesi ona biyoçeşitlilik ve biyolojiyle ilgili birçok şey öğretti, Lee ardından Tayvan'da bir üniversiteye gitti.

Şimdi ise, Çin'e bağlı özerk şehirdeki en tanınmış yılan yakalayıcılarından biri. Amerikan Associtated Press (AP) haber ajansı, Hong Kong'un zehirli kral kobradan Burma pitonu gibi dev sürüngenlere kadar birçok yılan cinsine ev sahipliği yaptığını aktarıyor.

Şehirde ne zaman bir sürüngen evlerden birine girse veya yılan korkusundan bir sokak kapatılsa, hemen aralarında Ken Lee'nin de bulunduğu yılan yakalayıcıları çağrılıyor.

Tıpkı diğer meslektaşları gibi bu konuda kendi kendini eğiten Ken Lee, "Ben olay yerine ulaşmadan önce insanlar yılanları yakalarsa, maalesef bazılarını öldürüyor veya ölümcül yaralar veriyor" diyor.





Önceki yıllarda şehir içinde yakalanan bazı yılanlar çorba yapılmak üzere bazı dükkanlara satılıyordu. Ancak Lee ve diğer meslektaşları, dev sürüngenleri doğal hayata geri bırakıyor.





Kanca, delinmez eldiven, sopa ve fener gibi ekipmanlarla yılanları yakalayan Ken Lee, son olarak Aralık ayı başında Hong Kong kırsalındaki bir köyde boyu üç metreyi aşan bir Burma pitonunu kurtardı. 31 yaşındaki Lee aynı ay bir gökdelene çağrıldı, ortalıkta dolaşan bambu çıngıraklı yılanı yakaladı.

Yakalanan hayvanlar kurtarılan vahşi hayvanlara barınak sağlayan yerel organizasyon Kadoorie Çiftlik ve Botanik Bahçesi'ne götürülüyor. Burada sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra doğal parklara bırakılıyor.