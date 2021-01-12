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12.01.2021 - 13:24 | | AA

FBI Kongre baskınından sonra 70 bin ihbar aldı

ABD'de Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) Kongre baskınının ardından 70 binden fazla ihbar geldiği bildirildi.

FBI Kongre baskınından sonra 70 bin ihbar aldı

FBI'dan yapılan açıklamada, Kongre baskınına ilişkin 70 binden fazla ihbar yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Kongre baskınına katılan kişilerin belirlenmesi için çalışmalar sürerken baskına katılanlara ilişkin fotoğraf ve videolar dahil 70 binden fazla bilgi ve ihbarın geldiği kaydedildi.

Kongre baskınıyla bağlantılı olduğu iddia edilen 90'dan fazla kişinin tutuklandığı belirtiliyor.

BANKALAR TRUMP'LA ÇALIŞMAYI DURDURDU

ABD'yi sarsan Kongre baskınının ardından 2 banka, Başkan Donald Trump'la iş yapmama kararı aldı.

Trump'ın 5,3 milyon dolarının bulunduğu Signature Bank'ın sözcüsü, kişisel hesaplarının kapatıldığını duyurduğu Trump'ı istifaya davet etti.

Sözcü, bankanın daha önce siyasi olaylara ilişkin açıklama yapmadığını ve bir daha yapmamayı umduklarını söyledi.

ABD basını, Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank'ın da Trump'la iş yapmama kararı aldığını duyurdu.

EN KARANLIK GÜN: KONGRE İŞGAL EDİLDİ

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken Trump taraftarları Beyaz Saray önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş, polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Son dakika...MHP'den HDP kararı! Yargıtay kapatma davası açmazsa...Gelen bir son dakika haberine göre, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Siyasi Partiler Kanunu’nun 100. Maddesini hatırlatarak, Yargıtay görevini yapmazsa HDP’nin kapatılması için başvuru yapacaklarını açıkladı.
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