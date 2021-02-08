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08.02.2021 - 11:38 | | AA

Felaket... Yağışlar nedeniyle 5 bin 672 ev su altında

Endonezya'da Batı Cava eyaletinin Bekasi bölgesinde dün akşamdan bu yana devam eden yağışlar nedeniyle 5 bin 672 evin su altında kaldığı bildirildi.

Felaket... Yağışlar nedeniyle 5 bin 672 ev su altında

Bekasi Afet Ajansı Yönetimi (BPBD) Başkanı Henri Lincoln, yaptığı açıklamada, bölgede dün akşamdan itibaren etkili olan şiddetli yağışların en az 12 ilçede sele neden olduğunu belirtti.

Bölge genelinde 5 bin 672 evin su altında kaldığını ifade eden Lincoln, su seviyesinin yer yer 30 santimetre ile 1,5 metreye ulaştığını aktardı.

Lincoln, şu ana kadar sel nedeniyle can kaybı ve yaralananın olmadığı bölgede, selzedelere yardım çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Bu arada başkent Cakarta’nın Doğu ve Güney Cakarta bölgesinde de şiddetli yağışlar, su baskınına neden olurken; su seviyesinin yüksek olduğu bazı yerleşim alanlardaki halk, güvenli alanlara tahliye edildi.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim-nisan döneminde sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

 

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