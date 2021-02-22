Felaketi yaşadılar! 28 bin kişi selden etkilendi

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Raditya Jati, yaptığı açıklamada, Bekasi’de 4, Karawang’da 34 köyün hafta sonundan bu yana süren şiddetli yağışların sele neden olduğunu belirtti.
Bazı bölgelerde su seviyesinin 1 ile 2,5 metreye yükseldiği bilgisini paylaşan Jati, selden 28 binden fazla kişinin etkilendiği, bölge genelinde 4 bin 184 kişinin güvenli alanlara tahliyesinin sürdüğünü aktardı.
Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim-nisan döneminde sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.
Hafter’in kaçırdığı Türklerden 1 yıldır haber alınamıyorHatırlayacaksınız geçtiğimiz haftalarda Türk vatandaşları Nijerya'da deniz haydutları tarafından kaçırılmıştı. Bu konu günlerce gündemde kaldı. Peki ya Libya'da kaçırılan Türklerden kaç kişi haberdar? 1 yılı aşkın süredir Hafter güçlerinin elinde tutulan Türk vatandaşlarının akıbetlerini bilen var mı? Ne yiyip ne içtiklerini, yaşayıp yaşamadıklarını. Kaçırılan Türklerin yakınları bilmek istiyor. Aileler yardım bekliyor. CNN Türk’ten Mücahit Topçu ve Caner Emre Kınacı'nın özel haberi...