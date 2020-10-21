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21.10.2020 - 07:00 | | İRFAN KURTULMUŞ KOPENHAG

Gazeteci katili hapisten kaçtı!

Danimarka’da gazeteci Kim Wall’u öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırılan mucit Peter Madsen, başkent Kopenhag yakınlarındaki Herstedvester Hapishanesi’nden kaçma girişiminde bulundu.

Gazeteci katili hapisten kaçtı!
İRFAN KURTULMUŞ KOPENHAG

Danimarka medyasında yer alan haberlere göre, polis tarafından etrafı kuşatılan firari Madsen, üzerinde bomba olduğunu iddia etti. Olay yerinden gelen fotoğraflarda Madsen’in, keskin nişancılar tarafından sıkıştırıldığı görülüyor. Fotoğraflarda bomba imha robotları ve imha aracının da bulunması dikkat çekti. Madsen’in düzenlenen operasyonla yakalandığı duyuruldu.

2017 yılının Ağustos ayında Madsen’i, geliştirdiği denizaltıyı haber yapmak için ziyaret eden Wall’dan bir daha haber alınamamıştı. Talihsiz kadının parçalara ayrılmış cesedi 11 gün sonra denizde bulunmuştu. Madsen önce inkar etmiş, sonra da cinayeti itiraf etmişti.

Ada seferlerine fırtına engeliÇanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılan bazı feribot seferleri iptal edildi.
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