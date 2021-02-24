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24.02.2021 - 01:33 | | AA

Gine'de ebolaya karşı aşı kampanyası başlatıldı

Gine'de yeniden patlak veren ebola salgını için aşılama kampanyası başlatıldı.

Gine'de ebolaya karşı aşı kampanyası başlatıldı

 

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamada, ülkeye gönderilen 11 bin doz ebola aşısının kullanımına başlandığı belirtildi. 

Kampanyanın, salgının patlak verdiği N'Zerekore bölgesinden başlatıldığı ifade edilen açıklamada, son ebola salgınında aşının henüz geliştirilme sürecinde olduğu ancak şu an Gine'nin DSÖ desteğiyle bu salgınla mücadele edebileceği kaydedildi. 

DSÖ'nün aşılarına ek ABD'den 8 bin 600 doz aşının daha alınması planlanıyor. 

13 ŞUBAT'TA YENİDEN SALGIN İLAN EDİLDİ 

Ebola nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve 125 vakanın bulunduğu Gine'de, 13 Şubat'ta ebola salgını ilan edilmişti. 

Gine'de 2016'dan bu yana ebola kaynaklı ölüm kayda geçmemişti. 

DSÖ'nün 18 Kasım 2020'de, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) 11'inci dalga ebola salgınının sona erdiğini duyurmasının ardından, virüs 7 Şubat'ta ülkenin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinin Biena bölgesinde tespit edilmişti. 

EBOLA AFRİKA'DA BİNLERCE KİŞİNİN HAYATINA MAL OLDU 

Bir tür kanamalı ateşe yol açan ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. 

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti. 

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

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