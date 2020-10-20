Gizlice temas kurmuş!

Amerikan “The Wall Street Journal” (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Yardımcı Asistanı ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Terörle Mücadele Direktörü Kash Patel’in, Suriye’de rehin tutulan Amerikalıların durumunu görüşmek, salıverilmesini sağlamak amacıyla Şam’a gittiğini yazdı.

Gazetenin üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, 10 yıldan uzun süredir Suriye rejimi ile ABD hükümeti arasındaki ilk temas, bu yılın başında kuruldu ve Patel, Şam’a ziyaret gerçekleştirdi. Patel, Şam ziyareti esnasında Esed rejiminin elinde rehin bulunduğuna inanılan iki ABD vatandaşının salıverilmesi için “gizli görüşmeler” yaptı ancak görüştüğü kişilerle ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı.

Trump mektup yazdı mı?

Ziyarette, 2012 yılında Suriye’de ortadan kaybolan ABD vatandaşı bağımsız gazeteci Austin Tice ile 2017’de Suriye rejiminin kontrol noktalarından birinde durdurulduktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Suriye kökenli ABD’li terapist Macid Kamalmaz’ın salıverilmesi için çalışıldığı belirtildi. Bu iki kişinin dışında Suriye’de tutuklu bulunan 4 ABD vatandaşı daha olduğuna inanılırken, bunlarla ilgili bir bilgi yok.

Gazeteye bilgi veren söz konusu kaynaklar, Mart ayında Başkan Trump’ın, Beşar Esad’a gizli bir mektup yazdığını ve Tice’ın serbest bırakılması için doğrudan diyalog çağrısı yaptığını öne sürdü. Kaynaklara göre, geçtiğimiz hafta da, Lübnanlı üst düzey güvenlik yetkilisi Abbas İbrahim’in, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile aynı konuya ilişkin görüştüğünü de iddia etti. İbrahim, geçen yıl da, dünyadaki tüm ülkeleri gezme hedefini gerçekleştirebilmek için Suriye’ye giden ve iki aydan uzun süredir orada tutulan Sam Goodwin’in bırakılmasında yardımcı olmuştu.

Son görüşme 2010’daydı

Patel ise, yine geçtiğimiz hafta Yemen’deki İran destekli Husilerin iki ABD’liyi serbest bırakması karşılığında Yemen dışında bulunan 200 Husinin ülkeye dönüşüne izin verilmesini sağlayan anlaşmanın hayata geçmesinde rol üstlenmişti. Bununla birlikte Patel’in Suriye’deki temaslarından haberdar olan yetkililere göre, Esad rejimi, ABD’nin Suriye’deki tüm askerlerini geri çekmesini talep ederken, görüşmelerde fazla ilerleme sağlanamadı. ABD ile Suriye yönetimleri arasında Şam’da bilinen en son görüşme 2010 yılında gerçekleşmişti. ABD, 2012’de Suriye iç savaşında Esad rejiminin ülkedeki uygulamaları nedeniyle bu ülkeyle olan diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Bundan iki yıl önce de Başkan Donald Trump’ın rehine işlerinden sorumlu özel elçisi Robert O’Brien, Tice’ın serbest bırakılması için Rusya’ya da çağrıda bulunmuş ve Suriye ile ilişkilerini kullanarak kendilerine yardımcı olunmasını istemişti.