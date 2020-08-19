19.08.2020 - 02:42 | | AA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde korkutan corona virüs tablosu
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 258 kişide yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edilirken, vaka sayısı 592 bin 144'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 282 kişi daha hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 12 bin 264'e çıktı.
lkede Kovid-19 vaka sayısı 592 bin 144'e ulaştı. Bugüne kadar 3 milyon 430 bin 347 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 485 bin 468'i ise iyileşti.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi. Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.