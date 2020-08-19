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19.08.2020 - 02:42 | | AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde korkutan corona virüs tablosu

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 258 kişide yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edilirken, vaka sayısı 592 bin 144'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde korkutan corona virüs tablosu

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 282 kişi daha hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 12 bin 264'e çıktı.

lkede Kovid-19 vaka sayısı 592 bin 144'e ulaştı. Bugüne kadar 3 milyon 430 bin 347 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 485 bin 468'i ise iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi. Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Ankara'da otomobil iş yerine daldıAnkara'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bambu malzemeleri satılan iş yerine daldı. Şans eseri ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
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