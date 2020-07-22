MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Güney Kıbrıs’ta camilere yönelik provokasyonlar devam ediyor
ABONE OL
22.07.2020 - 17:38 | | DHA

Güney Kıbrıs’ta camilere yönelik provokasyonlar devam ediyor

Güney Kıbrıs'ta camilere yönelik provokasyonlar devam ediyor. Güney Kıbrıs'ta Lefkoşa'da bulunan Bayraktar Camisi'nin yakınında bulunan tellere, Yunanca, ‘Türk işgaline tapanlara ölüm ve balta’ mesajları içeren pankartlar asıldı.

Güney Kıbrıs’ta camilere yönelik provokasyonlar devam ediyor

Güney Kıbrıs'ta Lefkoşa'da bulunan Bayraktar Camisi'nin yakınında bulunan tellere, Yunanca, ‘Türk işgaline tapanlara ölüm ve balta’ mesajları içeren pankartlar asıldı. Daha önce de Köprülü Camisi'nin bahçesine molotofkokteyli atılmış ve duvarına İslam ve göçmenler karşıtı yazılar yazılmıştı. Tuzla Camisi'nin de duvarına Bizans bayrağı asılmıştı.

Olayı gündeme getiren barış aktivisti Kemal Baykallı, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'e bir mektup göndererek olayın faillerinin bir an önce bulunması çağrısı yaptı. Caminin duvarına asılan pankartların sadece Türkler ve Müslümanlar için bir tehdit olmadığını ifade eden Baykallı, "Kıbrıs'ta barışçıl bir geleceği destekleyen Kıbrıslı Rumlar için doğrudan bir tehdittir" dedi.

Güney Kıbrıs’ta camilere yönelik provokasyonlar devam ediyor

“NEFRETE KARŞI DURULMALI”

DHA'ya da açıklama yapan Baykallı, asılan pankartların kabul edilemez olduğunu söyledi. Anastasiadis'in yapılanlar karşısında adım atması gerektiğini ifade eden Baykallı, "Nefret nereden gelirse gelsin, ortak tavırlar karşı çıkılmalıdır. Bunu yapanlara tepki vermemek desteklemek anlamına gelir" dedi.

Coronavirüs denetimleri sürüyor!İstanbul Beyoğu ve Beşiktaş'ta coronavirüsle mücadele konusunda alınan tedbirler polis ve zabıta ekiplerince denetlendi. Taksim’de polisler korona virüse karşı maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında maskesiz görülen bir kadın çekim yapan gazetecinin üzerine yürüyerek tepki gösterdi. Öte yandan Eskişehir'de tramvayda ortaya çıkan manzarası pes dedirtti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mohaç Savaşı kısaca özeti: Tarihi, sonuçları, önemi, nedenleri ve sonuçları

Mohaç Savaşı kısaca özeti: Tarihi, sonuçları, önemi, nedenleri ve sonuçları

Milyonlarca çalışan için geçerli! 58 yaşında emeklilik...

Milyonlarca çalışan için geçerli! 58 yaşında emeklilik...

NASA'dan göktaşı uyarısı! 48 bin KM hızla...

NASA'dan göktaşı uyarısı! 48 bin KM hızla...

LGS taban puanları ve tercih robotu için TIKLA! 2020 MEB LGS il il yüzdelik dilimleri Anadolu, Fen ve Meslek liseleri taban puanları...

LGS taban puanları ve tercih robotu için TIKLA! 2020 MEB LGS il il yüzdelik dilimleri Anadolu, Fen ve Meslek liseleri taban puanları...

Sıradaki Haber