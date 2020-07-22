Güney Kıbrıs’ta camilere yönelik provokasyonlar devam ediyor

Güney Kıbrıs'ta Lefkoşa'da bulunan Bayraktar Camisi'nin yakınında bulunan tellere, Yunanca, ‘Türk işgaline tapanlara ölüm ve balta’ mesajları içeren pankartlar asıldı. Daha önce de Köprülü Camisi'nin bahçesine molotofkokteyli atılmış ve duvarına İslam ve göçmenler karşıtı yazılar yazılmıştı. Tuzla Camisi'nin de duvarına Bizans bayrağı asılmıştı.

Olayı gündeme getiren barış aktivisti Kemal Baykallı, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'e bir mektup göndererek olayın faillerinin bir an önce bulunması çağrısı yaptı. Caminin duvarına asılan pankartların sadece Türkler ve Müslümanlar için bir tehdit olmadığını ifade eden Baykallı, "Kıbrıs'ta barışçıl bir geleceği destekleyen Kıbrıslı Rumlar için doğrudan bir tehdittir" dedi.

“NEFRETE KARŞI DURULMALI”

DHA'ya da açıklama yapan Baykallı, asılan pankartların kabul edilemez olduğunu söyledi. Anastasiadis'in yapılanlar karşısında adım atması gerektiğini ifade eden Baykallı, "Nefret nereden gelirse gelsin, ortak tavırlar karşı çıkılmalıdır. Bunu yapanlara tepki vermemek desteklemek anlamına gelir" dedi.