Hafter milislerinin saldırıları nedeniyle Mitiga Havalimanı'nda yangın çıktı

AA muhabirine konuşan Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Havacılık İletişim Başkanı Müsteşarı Hişam Ebu Şevket, Mitiga Havalimanı'na isabet eden 25 roket nedeniyle hangarlardan birinde yangın çıktığını söyledi.
Ebu Şevket, saldırılar nedeniyle yangına müdahale edemediklerini kaydetti.
Türkiye kapıları açtı, göçmenler sınıra koştu!Yunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu