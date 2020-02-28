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28.02.2020 - 12:55 | | AA

Hafter milislerinin saldırıları nedeniyle Mitiga Havalimanı'nda yangın çıktı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Trablus Mitiga Havalimanı'na saldırıları sonucu hangarlardan birinde yangın çıktı.

Hafter milislerinin saldırıları nedeniyle Mitiga Havalimanı'nda yangın çıktı

AA muhabirine konuşan Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Havacılık İletişim Başkanı Müsteşarı Hişam Ebu Şevket, Mitiga Havalimanı'na isabet eden 25 roket nedeniyle hangarlardan birinde yangın çıktığını söyledi.

Ebu Şevket, saldırılar nedeniyle yangına müdahale edemediklerini kaydetti.

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