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29.01.2021 - 15:18 | | AA

Hindistan Çin sınırına yığınak yapıyor!

İki nükleer güç arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor, Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind, Hindistan-Çin sınırına daha fazla asker gönderdiğini açıkladı.

Hindistan Çin sınırına yığınak yapıyor!

South China Morning Post’un haberine göre, Hindistan Cumhurbaşkanı Kovind, ülkenin egemenliğini korumak amacıyla "Fiili Kontrol Hattı" sınır bölgesine daha fazla asker konuşlandırıldığını bildirdi.

Parlamentoda konuşan Kovind, Hindistan’ın Fiili Kontrol hattı üzerindeki egemenliğini korumak için ek askeri güç gönderildiğini belirterek, "Hükümetim, tamamen milletin çıkarlarını korumaya bağlı ve ihtiyatlı." ifadelerini kullandı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, 28 Ocak’ta yaptığı konuşmada, sınırda asker yığmak ve altyapı inşa etmekle suçladığı Çin'le ilişkilerini geçen yıl ölümcül bir çatışmanın "derinden bozduğunu" açıklamıştı.

ÇİN-HİNDİSTAN SINIR ANLAŞMAZLIĞI

İki ülke arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı Çin ile Hindistan arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsuların, göllerin, buzulların ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi ise Aksay Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de Çin'in bölgedeki sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan restoran ve kafelerle ilgili flaş açıklamaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Erdoğan, 'Eğer bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir' dedi. Erdoğan, 'Okullar ve restoranlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Lokantalarımızı falan şu anda gözetleme gibi bir düşüncemiz var' ifadelerine yer verdi.
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