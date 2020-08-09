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09.08.2020 - 11:14 | | AA

Hindistan'da koronavirüs otelinde yangın faciaya yol açtı

Vijayawada kentinde hastaların tedavi edildiği otelde en az 11 can kaybı var, 22 kişi başka bir hastaneye nakledildi.

Hindistan'da koronavirüs otelinde yangın faciaya yol açtı

Hindistan'ın güneyindeki Andra Pradeş eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi edildiği bir otelde çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınındaki haberlere göre, eyaletin Vijayawada kentinde Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü Swarna Palace Otel'de sabah erken saatlerde yangın çıktı.

Yangının çıkmasının ardından 22 hastanın başka bir hastaneye nakledildiğini belirten yetkililer, 11 kişinin ise yangında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yetkililer, kontrol altına alınan yangının elektrik kontağında yaşanan kısa devre sebebiyle çıkmış olabileceğini ifade etti.

Ülkenin batısındaki Gucerat eyaletinde yeni tip koronavirüs hastalarının tedavi edildiği bir hastanede perşembe günü çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetmişti.

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