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27.03.2020 - 22:18 |

Hollanda'da Türkçe corona virüs açıklaması

Hollanda'nın Utrecht Belediye Başkanı Jan van Zanen, ülkede alınan corona virüs önlemleri kapsamında halka "evlerinde kalmaları" çağrıda bulundu.

Hollanda'da Türkçe corona virüs açıklaması

Van Zanen, ülkede alınan yeni tip koronavirüs önlemleriyle ilgili yaptığı görüntülü konuşmada, Türkçe kelimelerle de "Sevgili vatandaşlar, evde kalın lütfen." ifadesini kullandı.

Konuşmasını Türkçe ve Hollandaca sürdüren van Zanen, "Evde kalın, mesafeyi koruyun, sorumluluğunuzu alın çünkü bunlar hayati önem taşıyor. Bu sadece kendiniz için değil başkaları için de geçerli. Lütfen, kendinize ve birbirinize iyi bakın." dedi.

 

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