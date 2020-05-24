Hong Kong’da Çin’in yeni güvenlik yasa tasarısı protesto edildi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde protestolar yeniden alevlendi. Pekin yönetiminin Hong Kong’da hükümet karşıtı göstericilerle mücadeleyi güçlendirmek için yeni güvenlik yasası çıkarma girişimi protesto edildi. “Hong Kong’un Bağımsızlığı Tek Çıkış Yolu” sloganları atan göstericiler, ünlü alışveriş bölgesi Causeway Bay'de toplandı. Causeway Bay’da göstericileri arayan polis, salgın nedeniyle 8 kişiden fazla toplanmaların yasak olduğu konusunda uyarıda bulundu. Polis pet şişe ve şemsiye fırlatan yüzlerce göstericiye göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Bazı protestocular ise çöp konteynerlerini kullanarak barikat kurup yolları kapattı.





Bugün düzenlenen gösteriler korona virüs karantinasının başlamasından bu yana gerçekleştirilen en büyük gösteri oldu. Polis tarafından yapılan açıklamada, binlerce kişinin katıldığı gösterilerde en az 40 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gösteriler nedeniyle birçok mağaza ise erken saatte kepenk indirdi.



Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası, geçtiğimiz hafta Perşembe günü parlamentoya sunulmuştu. Yeni yasanın kabul edilmesi durumunda Pekin, Hong Kong’da istihbarat birimleri oluşturabilecek. Demokrasi yanlısı göstericiler, ulusal güvenlik yasasının ikili sisteme aykırı olduğunu belirterek, Pekin yönetiminin bu yasa kapsamında ulusal güvenlik adına istediği herkesi tutuklayıp, özgürlükleri kısıtlayabileceğini savunuyor. Yabancı ülkeler Pekin’in girişimini, bölgenin özerkliği, hukukun üstünlüğü ve temel özgürlüklere kapsamlı bir saldırı olarak nitelendiriyor. Pekin yönetimi ise önerilen yasanın Hong Kong’un özerkliğine veya yabancı yatırımcılara zarar vermeyeceğini belirterek, yabancı ülkelerin yasaya karşı tepkilerini eleştirdi.