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01.07.2020 - 00:05 | | AA

İmran Han'dan dünyaya 'Hindistan'ı durdurun' çağrısı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ın 25 bin Hint vatandaşına Cammu Keşmir'de oturum izni vermesi nedeniyle Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve dünya liderlerine seslenerek Hindistan'ın bu girişiminin durdurulmasını istedi.

İmran Han'dan dünyaya 'Hindistan'ı durdurun' çağrısı

 

Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hindistan'ın kontrolü altındaki Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasını ve demografik yapısının korunmasına yönelik anayasa maddesinin kaldırılmasını "illegal" olarak nitelendirdi.

Yapılan iki düzenlemeyle 25 bin Hint vatandaşına Cammu Keşmir'de oturma izni verilmesini eleştiren Han, "25 bin Hint vatandaşına Cammu Keşmir'de oturma izni verilmesi, BM Güvenlik Konseyi kararlarına, uluslararası yasalara ve 4. Cenevre Konvansiyonu'na aykırıdır." ifadesini kullandı.

Han, BM Genel Sekreteri Guterres ve dünya liderlerine, "Hindistan, Keşmir halkına uluslararası alanda sözü verilen haklarını gasbetme ve Güney Asya'nın barış ile güvenliğini ciddi şekilde etkileme yolunda durdurulmalı." şeklinde seslendi.

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