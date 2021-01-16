İngiltere’de felaket endişesi

İnanışa göre kuledeki kuzgunların sayısının altıdan daha az olması Birleşik Krallık’ın çökmesi anlamına geliyor.

Guardian’a konuşan Londra Kulesi’nin kuzgun eğitmeni Christopher Skaife, Merlina adlı kuşun uzun bir süre önce kaybolmasının ardından öldüğünün varsayıldığını söyledi. Skaife, “Merlina özgür ruhlu bir kuzgun ve daha önce pek çok kez kuleyi terk edip geri döndü. Ancak uzun zamandır ortada yok ve öldüğünden şüpheleniyorum” ifadelerini kullandı.

Merlina’nın ortadan kayboluşuyla kuledeki kuzgunların sayısı yediye düştü. Efsaneye göre iki kuzgun daha ölürse kule ve İngiliz Krallığı’nın düşeceğine inanılıyor.

Kral II. Charles’ın emriyle koruma altına alınan kuzgunlar yaklaşık dört yüz yıldır özel eğitmenler tarafından yetiştirilip dikkatle izleniyor.