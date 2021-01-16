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16.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

İngiltere’de felaket endişesi

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğradığı İngiltere, her geçen gün artan vaka ve ölümlerle mücadele ederken, Kraliyet’in ömrünü simgeleyen kuzgunlardan da kötü haber geldi. Londra Kulesi’nde yaşayan kuzgunlardan biri ortadan kayboldu. İngilizlerin inanışına göre, kulede altıdan daha az kuzgunun kalması Birleşik Krallık için potansiyel bir felaketin habercisi...

İngiltere’de felaket endişesi

İnanışa göre kuledeki kuzgunların sayısının altıdan daha az olması Birleşik Krallık’ın çökmesi anlamına geliyor.

Guardian’a konuşan Londra Kulesi’nin kuzgun eğitmeni Christopher Skaife, Merlina adlı kuşun uzun bir süre önce kaybolmasının ardından öldüğünün varsayıldığını söyledi. Skaife, “Merlina özgür ruhlu bir kuzgun ve daha önce pek çok kez kuleyi terk edip geri döndü. Ancak uzun zamandır ortada yok ve öldüğünden şüpheleniyorum” ifadelerini kullandı.

Merlina’nın ortadan kayboluşuyla kuledeki kuzgunların sayısı yediye düştü. Efsaneye göre iki kuzgun daha ölürse kule ve İngiliz Krallığı’nın düşeceğine inanılıyor.

Kral II. Charles’ın emriyle koruma altına alınan kuzgunlar yaklaşık dört yüz yıldır özel eğitmenler tarafından yetiştirilip dikkatle izleniyor.

Kocaeli'nde kaybolan doktorun son görüntüleri ortaya çıktıKocaeli’de 2 gündür kendisinden haber alınamayan doktorun, evinden çıktıktan sonra marketten alışveriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bölgede yapılan arama çalışmaları ise sonlandırıldı.
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