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09.02.2021 - 17:43 | | AA

İngiltere'ye gizlice girenlere 10 yıla kadar hapis

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, seyahat yasağı uygulanan ülkelerden gelecek İngiliz vatandaşlarının ve ülkede oturum iznine sahip kişilerin otellerde uygulanacak 10 günlük zorunlu karantina için 1750 sterlin ödeyeceklerini söyledi.

İngiltere'ye gizlice girenlere 10 yıla kadar hapis

Hancock, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yurt dışı kaynaklı yeni türleriyle mücadele kapsamında, seyahat yasağı uygulanan ülkelerden gelen İngiliz vatandaşlarına ve ülkede oturum iznine sahip kişilere otellerde 10 gün zorunlu karantina uygulamasına ilişkin detayları anlattı.

Hükümetin havalimanlarının çevresinde bulunan 16 otelden 4600 oda için sözleşme imzaladığını açıklayan Hancock, yolcuların karşılayacağı 10 günlük otel ücretini 1750 sterlin olarak belirlediklerini söyledi.

Hancock, yolcuların karantinanın 2'nci ve 10'uncu günlerinde Kovid-19 PCR testini yaptırmalarının zorunlu olacağını ve test ücretini de kendilerinin ödeyeceğini belirtti.

Ülkeye gelecek tüm yolcuların 72 saat içinde aldıkları negatif Kovid-19 PCR testlerini göstermelerinin zorunlu olduğunu hatırlatan Hancock, bunu yapmayanlara 1000 ile 2000 sterlin arasında para cezası verileceğini ifade etti.

Hancock, seyahat yasağı konulan "kırmızı liste"deki ülkelerden İngiltere’ye giriş yaptıktan sonra karantinaya girmeyenlere 5 bin ile 10 bin sterlin arasında para cezasının verileceği, ülkeye girmeden önceki 10 gün içinde bu ülkelerde bulunan ve bunu saklamaya çalışanların 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

Hancock, aldıkları önlemlerle vaka sayılarının yüzde 47 düştüğünü ve ülkedeki her 4 yetişkinden birini aşıladıklarını sözlerine ekledi.

İngiliz hükümetinin daha önce açıkladığı "kırmızı liste"de Angola, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bolivya, Botsvana, Brezilya, Burundi, Cape Verde, Şili, Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvador, Esvatini, Fransız Guyanası, Guyana, Lesotho, Malavi, Morityus, Mozambik, Namibya, Panama, Paraguay, Peru, Portekiz, Ruanda, Seyşeller, Güney Afrika, Surinam, Tanzanya, Uruguay, Venezuela, Zambiya ve Zimbabve bulunuyor.

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