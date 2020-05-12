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12.05.2020 - 19:41 | | AA

İran lideri Hamaney 19 askerin öldüğü tatbikat kazasının soruşturulmasını istedi

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 19 askerin ölümüyle sonuçlanan Basra Körfezi yakınlarındaki deniz tatbikatında meydana gelen kazanın tüm boyutlarıyla soruşturulması ve olayda kusuru bulunan kişilerin tespit edilmesi talimatı verdi.

İran lideri Hamaney 19 askerin öldüğü tatbikat kazasının soruşturulmasını istedi

 

Hamaney, önceki akşam Basra Körfezi yakınlarında gerçekleştirilen tatbikat sırasında yaşanan kazada hayatını kaybeden askerler için İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi'ye hitaben bir taziye mesajı yayımladı.

Mesajında olaydan duyduğu derin üzüntüyü ifade eden Hamaney, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

Kazanın tüm boyutlarıyla şeffaf bir şekilde soruşturulmasını isteyen İran lideri, şunları kaydetti.

"İlgili makamlardan, bu olayın boyutlarının doğru bir şekilde açığa çıkarılmasını ve muhtemel suçluların tespit edilerek bu tür zararlı ve acı verici hadiselerin tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını istiyorum."

İran medyası, 10 Mayıs'ta Basra Körfezi'nde düzenlenen bir tatbikat sırasında donanmaya ait bir fırkateynin yanlışlıkla kendi gemilerinden birini vurduğunu duyurmuştu. Olayın ardından bir açıklama yapan İran ordusu, tatbikat sırasında yaşanan bir kaza sonucu 19 askerin öldüğünü, 15 askerin yaralandığını bildirmişti. Açıklamada, kazanın ayrıntılarına yer verilmezken olayın uzmanlar tarafından incelenmekte olduğu belirtilmişti.

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