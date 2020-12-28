İran'da Azerbaycan Türkü Ali Azizi'ye 6 yıl hapis

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansına (HRANA) göre, Tebriz Devrim Mahkemesi, Azizi hakkında rejim aleyhine propaganda yaptığı gerekçesiyle 1 yıl ve GAMAC'a üye olmak suçlamasıyla da 5 yıl hapis cezası verdi.

Azizi'nin, kararı temyiz mahkemesine taşıyacağı belirtildi.

İran'da yaşayan Azerbaycan Türklerinin ana dilde eğitim yapma ve diğer anayasal haklarını savunan, Tahran yönetiminin Türklere yönelik politikalarını sivil eylemlerle protesto eden 23 yaşındaki aktivist Azizi, Kasım 2019'da ülke genelinde düzenlenen benzin zammı protestolarına katılmıştı.

Azizi, bir ay gözaltına alınarak, para ve 20 kırbaç cezasına çarptırılmıştı.