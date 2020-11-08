İran’da koronavirüs kaynaklı ölümlerde yeni rekor

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip koronavirüs salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 9 bin 236 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 459 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 682 bin 486'ya, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 38 bin 291'e ulaştığını açıkladı. İran'da son 24 saatte kaydedilen 459 ölü sayısı ile günlük ölüm sayısında rekor seviyeye ulaşıldı.



Sözcü Lari, Tahran, İsfahan, Kum, Doğu Azerbaycan, Güney Horasan, Semnan, Gazvin, Loristan, Erdebil, Huzistan, Kirmanşah, Kohgiluye ve Buyer Ahmed, Gilan, Buşehr, Zencan, İlam, Rezevi Horasan, Mazenderan, Çaharmahal ve Bahtiyari, Elburz, Batı Azerbaycan, Merkezi, Kirman, Kuzey Horasan, Hamedan, Yezd ve Kürdistan eyaletlerinin kırmızı bölgeler olduğunu belirtti.