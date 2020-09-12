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12.09.2020 - 14:34 | | AA

İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bini geçti

İran'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 116 artarak 23 bin 29'a yükseldi.

İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bini geçti

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 116 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 2 bin 139 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

 Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 23 bin 29'a, vaka sayısının da 399 bin 940'a çıktığını aktardı.

 Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 768'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 344 bin 516'ya ulaştığı bilgisini verdi.

 Lari, ülkede toplam 3 milyon 532 bin 874 kişiye test yapıldığını aktardı.

 Sözcü Lari ayrıca Tahran, Mazenderan, Gilan, Kum, İsfahan, Rezevi Horasanı, Doğu Azerbaycan, Kirman, Kuzey Horasan, Simnan, Yezd, Zencan ve Kazvin eyaletlerinin "kırmızı bölgeler", Batı Azerbaycan, Elburz, Fars, Loristan, Hürmüzgan, Erdebil, Buşehr, Kirmanşah, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Güney Horasan, Merkezi, İlam, Çaharmahal-Bahtiyari, Gülistan ve Huzistan'ın ise "riskli bölgeler" arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

 

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