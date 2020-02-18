MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Irkçı Yunan milletvekilinden soydaş belediye başkanları aleyhinde suç duyurusu
ABONE OL
18.02.2020 - 15:52 | | AA

Irkçı Yunan milletvekilinden soydaş belediye başkanları aleyhinde suç duyurusu

Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağı yırtan faşist Yunan siyasetçi Lagos, Kozlukepir Belediye Başkanı Ahmet ve Yassıköy Belediye Başkanı Mümin'i 'vatana ihanet'le suçladı.

Irkçı Yunan milletvekilinden soydaş belediye başkanları aleyhinde suç duyurusu

Avrupa Parlamentosunun (AP) ırkçı Yunan milletvekili İoannis Lagos, "vatana ihanetle" itham ettiği Batı Trakya’daki Kozlukepir (Arriana) Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet ve Yassıköy (İasmos) Belediye Başkanı Önder Mümin aleyhinde suç duyurusunda bulundu.

Lagos, Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos) savcılığına sunduğu dava dilekçesinde, iki Türk belediye başkanının, Türkiye’de katıldıkları, Batı Trakyalılar Derneğinin Bursa şubesince düzenlenen etkinliklerde Yunanistan aleyhinde söylemlerde bulunarak "ülkenin bütünlüğüne zarar vermek" ve "görevi kötüye kullanmak" ile ilgili Yunan ceza hukuku maddelerini ihlal ettiğini ileri sürdü.

Aralarında Kalavrita Mitropoliti’nin de bulunduğu 330 kişi tarafından da imzalanan ve Yunan basınında bu konuda çıkan kimi haberler ve fotoğrafların kanıt olarak gösterilmek istendiği dilekçede, Ahmet ve Mümin’in, "Yunanistan’ın yabancı bir ülkeyle olan dostane ilişkilerini zedelemek" ve "vatandaşlar arasında bölücülük yaparak toplumsal barışı bozmak" suçlarından yargılanmaları istendi.

Yunan milletvekili Lagos, 29 Ocak'ta Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulunun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda yaptığı konuşma esnasında Türk bayrağını yırtmıştı. Olayın ardından Lagos hakkında yaptırım süreci başlatan AP, Yunan milletvekiline 7 günlük ödenekten mahrumiyet ve 4 gün parlamento faaliyetlerine katılmama cezası vermişti.

    Böyle kin görülmedi! Önce tokalaştı sonra...Rize'de Hüseyin B., 6 yıl sonra sokakta karşılaşarak, tokalaştığı okul arkadaşı Ebubekir Al'a aniden yumrukla saldırdı. Aldığı darbelerle yaralanan, çenesinde ve dişlerinde kırıklar oluşan Al, "'6 yıl önce sana çok kinlenmiştim, keşke seni tenha bir yerde görseydim' demesiyle yumruk attı. Şok yaşadım" dedi. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hamile sanılan kadının karnından 7,5 kilogramlık kitle çıktı

    Hamile sanılan kadının karnından 7,5 kilogramlık kitle çıktı

    Yüz binlerce kişi bekliyordu! Kredi faizleri...

    Yüz binlerce kişi bekliyordu! Kredi faizleri...

    Hint polisi kütüphanedeki öğrencileri copla dövdü

    Hint polisi kütüphanedeki öğrencileri copla dövdü

    Burnuna fondöten mi sürdün!

    Burnuna fondöten mi sürdün!

    Sıradaki Haber