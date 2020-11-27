İsrail basını terörist Karayılan'la röportaj yaptı! CHP itirafı...

Terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan, İsrail'in aşırı sağcı gazetesi Jerusalem Post'a konuştu. Hadeel Oueis ve Jonathan Spyer imzasıyla yayınlanan röportajda Karayılan, Türkiye'nin son dönemde yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarından ABD ile ilişkilere kadar birçok konuya değindi.



Haberde Türkiye'ye ait silahlı insansız hava araçlarının son zamanlarda PKK'ya ağır fatura ödettiği belirtilerek, Karayılan'ın çevresindeki örgütün sözde birkaç komutanın öldürüldüğüne dikkati çekildi.

"Atatürk'ün ideallerine katılmamanıza rağmen, Atatürk'ün vizyonuna daha fazla bağlı olan CHP gibi partilere şimdi daha mı yakınsınız?" sorusuna Karayılan, şu cevabı verdi:

"CHP, konu Kürt meselesine gelince AK Parti ile aynı düşünüyor ancak AK Parti-MHP (Cumhur İttifakı) ittifakına karşı oldukları için diğer meselelerde biz CHP ile aynı düşünüyoruz. Bununla birlikte Kürt meselesine gelince CHP'nin de onlardan (AK Parti ve MHP) farkı yok."

"KÜRTLERİN ABD İLE İLİŞKİ KURMASINI DESTEKLİYORUZ"

"Sovyetler Birliği artık yok. Sizinle aynı ideolojiyi paylaşan Suriyeli Kürtler Amerika'nın bu ülkedeki tek müttefiki. Amerika'yı hala sizin arzularınıza karşı savaşan emperyalist bir devlet olarak görüyor musunuz?" sorusu üzerine Karayılan, ABD ile ilişki kurulmasına karşı olmadıklarını, hatta "ABD ile tüm Kürtler arasındaki muazzam ilişkileri tamamen desteklediklerini" söyledi.

ABD'nin kendileri hakkında yanlış bilgilendirildiğini de savunan Karayılan, Washington'a PKK'yı terör listesinden çıkarma çağrısında bulundu.

Kendilerinin "demokrasi, özgürlükler ve insan haklarını savunduklarını" öne süren Karayılan, bununla birlikte ABD ve Batılı ülkelerin, Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı askeri operasyonlarını desteklediğini söyledi.

Karayılan, "ABD'nin politikalarını gözden geçirerek Kürt halkına karşı daha pozitif olacağını ümit ediyoruz. ABD'ye bizi terör listesinden çıkarma çağrısında bulunuyoruz. PKK, DEAŞ'ın bölgede yayılmasını önlemede büyük rol oynadı. ABD'nin hareketimize karşı bakışını değiştireceğini umuyoruz. Bu şekildeki bir diplomatik yaklaşım hem ABD’nin hem de bölgedeki müttefiklerinin yararına olacaktır." dedi.

ABD'nin Türkiye ile terör örgütü PKK arasında ara bulucu rolü oynama ihtimaline ilişkin bir soru üzerine ise Karayılan, ABD ve Avrupa'nın İrlanda'da (İrlanda Kurtuluş Ordusu ve İngiltere arasında) yaptığı gibi, (Türkiye ile PKK arasında da) "bir barış anlaşmasına aracı olabileceğini" söyledi.

Muhabirin, "ABD'nin ara bulucu olması durumundan PKK'dan silah bırakmasını isteyebileceğini" söylemesi üzerine Karayılan, "Türkiye'deki Kürtler tanınmadan, Öcalan dahil tüm siyasi mahkumlar serbest bırakılmadan silah bırakamayız." dedi.

Gazetenin "İran" sorularına da cevap veren Karayılan, Türkiye'yi işgalci güç olarak tanımladı. İran ve Suriye'nin de aynı adımları attığını belirtti. Karayılan ayrıca PKK'nın İran kolu olan PJAK'ın Tahran yönetimi tarafından çok sert bir şekilde vurulduğunu itiraf etti.