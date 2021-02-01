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01.02.2021 - 15:52 | | AA

İsrail medyası: Filistin'e 2 bin doz koroanvirüs aşısı teslim edildi

İsrail'in, Filistin'e 5 bin doz Kovid-19 aşısı verilmesi kararı doğrultusunda, 2 bin doz aşı teslim ettiği bildirildi.

İsrail medyası: Filistin'e 2 bin doz koroanvirüs aşısı teslim edildi

İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) ait radyoda konuya dair yayınlanan haberde, İsrail yönetiminin bu sabah Filistin'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı gönderdiği belirtildi.

Habere göre, İsrailli yetkililer işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah yakınındaki Beytunya kontrol noktasında aşıları Filistin tarafına teslim etti.

Bu teslimatın İsrail yönetimi tarafından Filistin'e 5 bin doz Kovid-19 aşısı verilmesi kararı doğrultusunda yapıldığı kaydedildi.

İsrail yönetimi, dün sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistin'e 5 bin doz Kovid-19 aşısı göndereceğini duyurmuştu.

Uluslararası kuruluşlar, kendi vatandaşlarını hızla aşılayan İsrail'e Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler için aşı temin etmesi çağrısı yapmıştı.

Uluslararası Af Örgütü, 6 Ocak'ta İsrail yönetimine Cenevre Sözleşmesini de hatırlatarak Kovid-19 aşılarının Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 5 milyon Filistinliye "adil ve eşit bir biçimde dağıtılması" çağrısında bulunmuştu.

Örgüt, aksi takdirde Tel Aviv'in bu sözleşmenin ilgili maddelerini ihlal etmiş olacağına dikkati çekmişti.

İsrail ise Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler için Kovid-19 aşısı temininden sorumlu olmadığını iddia etmiş, Filistin yönetiminden de bu yönde talep gelmediğini ileri sürmüştü.

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