MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 477 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL
16.01.2021 - 00:25 | | AA

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 477 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 477 artarak 81 bin 325 oldu.

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 477 kişi hayatını kaybetti

 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 16 bin 146 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 2 milyon 352 bin 423'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 558 bin 68'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 522'ye geriledi. 

Hayatını kaybedenlerin sayısı 477 artarak 81 bin 325'e yükseldi. 

İyileşenlerin sayısı da 18 bin 979 artışla 1 milyon 713 bin 30'a ulaştı. 

Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede bugüne dek aşılananların sayısı 1 milyon 2 bin 44 oldu.

 

Kocaeli'nde kaybolan doktorun son görüntüleri ortaya çıktıKocaeli’de 2 gündür kendisinden haber alınamayan doktorun, evinden çıktıktan sonra marketten alışveriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bölgede yapılan arama çalışmaları ise sonlandırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zincirleme felaket! Ölü ve yaralılar var

Zincirleme felaket! Ölü ve yaralılar var

Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız düşer, o borçlar siliniyor…

Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız düşer, o borçlar siliniyor…

Biden 'Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı

Biden 'Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı

Eşinden şiddet gören kadını, 'KADES' kurtardı

Eşinden şiddet gören kadını, 'KADES' kurtardı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet