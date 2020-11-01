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01.11.2020 - 19:04 | | DHA

Ivanka Trump, babasının başkanlık seçim kampanyası için 35 milyon dolar topladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın, Ağustos ayından itibaren kendisinin düzenlediği 30 etkinlikte babasının başkanlık seçimi kampanyası için 35 milyon dolar bağış topladığı açıklandı.

Ivanka Trump, babasının başkanlık seçim kampanyası için 35 milyon dolar topladı

ABD'de başkanlık seçimi için sona yaklaşılırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump babasının seçim kampanyasında kullanılmak üzere toplamda 35 milyon dolar bağış topladığı açıklandı.

Ivanka Trump, geçen hafta sadece dört etkinlikte 13 milyon dolar toplamayı başardı.  

 

Ankara'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasıAnkara'nın Bala ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.00 sıralarında Ankara- Konya karayolu Karahamzalı Mahallesi kavşağında meydana geldi.
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