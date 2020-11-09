MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Japonya Başbakanı Suga'dan 'Biden' açıklaması
ABONE OL
09.11.2020 - 10:30 | | AA

Japonya Başbakanı Suga'dan 'Biden' açıklaması

Japonya Başbakanı Suga, 3 Kasım seçimlerinden ABD'nin 46. başkanı olarak çıkan Demokrat aday Biden ile iki ülke ittifakını güçlendirmeyi beklediğini söyledi.

Japonya Başbakanı Suga'dan 'Biden' açıklaması

Basın mensuplarına konuşan ve Joe Biden'ı tebrik eden Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Japonya ve ABD'nin özgürlük ve demokrasi gibi temel değerleri paylaşan "iki müttefik ülke" olduğunu söyledi.

Suga, "Biden ve Harris'i kalpten kutlarım. Evrensel değerleri paylaşan iki müttefik ülke Japonya ve ABD'nin ittifakını güçlendirmek ve Hint-Pasifik refahı ve barışını sağlamak için beraber çalışmak isterim." dedi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı mesajında Suga, "Japonya-ABD ittifakını daha da kuvvetlendirmek için sizinle çalışmayı arzu ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu da mesajında, "İkili ilişkileri daha ileri taşımak ve dünyanın karşı karşıya kaldığı zorlukların üstesinde gelmek için yeni yönetimle çalışmayı umuyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

 

    Pendik'te site sakini güvenlik görevlisine saldırdı!İstanbul Pendik’te saat 23.00'den sonra siteye yemek siparişi alınmamasına öfkelenen bina sakini, kadın güvenlik görevlisine hakaret edip, güvenlik kulübesinin camlarını yumruklayarak kırdı. Cam parçaları yüzüne isabet eden kadın, site sakininden şikayetçi oldu. Saldırı anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mersin'de 1700 litre sahte içki ele geçirildi

    Mersin'de 1700 litre sahte içki ele geçirildi

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 7 bin 117 lira...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 7 bin 117 lira...

    İşte ABD'nin yeni First Lady'si

    İşte ABD'nin yeni First Lady'si

    15 yaşındaki Fatmanur'un kalbi, arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu!

    15 yaşındaki Fatmanur'un kalbi, arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu!

    Sıradaki Haber