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06.02.2021 - 18:13 | | AA

Kabusun en çok vurduğu ülke! Son durum açıklandı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 758 artarak 470 bin 763'e yükseldi.

Kabusun en çok vurduğu ülke! Son durum açıklandı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 135 bin 96 artışla 27 milyon 410 bin 144'e çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 758 artarak 470 bin 763'e ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 17 milyon 153 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 320 milyon 641 bini geçti.

En fazla vaka California'da, en çok ölüm New York'ta

ABD'de California eyaleti 3 milyon 382 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 483 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 763 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 44 bin 591 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 10 milyon 815 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 449 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

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