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24.12.2020 - 07:00 |

Kadına şiddete müdahale eden 3 polis öldürüldü

Fransa’da önceki gün yaşanan aile içi şiddet olayında eski eş, ihbar üzerine olay yerine giden polisleri öldürdü.

Kadına şiddete müdahale eden 3 polis öldürüldü

 

Fransa’nın Clermont-Ferrand şehri yakınlarındaki dağlık bir köyde eski eşiyle tartışan 48 yaşındaki bir adam, olaya müdahale etmeye gelen 3 polisi ateş ederek öldürdükten sonra evi yaktı. Ülke basınında yankı uyandıran olayda bir kadın, polisi arayarak tartışmakta olduğu eski eşinden şiddet gördüğünü söyledi. Kadın, kendini eski eşinden korumak için çatıya çıkarken eve polis geldi. Eski eş, bahçeye giren iki polise silahıyla ateş açarak birinin ölümüne diğerinin ise yaralanmasına yol açtı. Bu sırada evi ateşe veren saldırgan, olay yerine gelen diğer polis ekibine de saldırdı. Söz konusu adam, ikinci ekipten de 2 polisi öldürdükten sonra kayıplara karıştı. İtfaiye saldırgandan kaçarak çatıya çıkan kadını kurtardı. Eski asker olan saldırgan ise daha sonra aracında ölü bulundu.

Macron’dan açıklama

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada ölen polislerin adlarını Arno Mavel, Cyrille Morel ve Remi Dupuis olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise “Güvenlik güçlerimiz bizi korumak için hayatlarını tehlikeye atıyor. Onlar bizim kahramanlarımız” açıklamasında bulunarak hayatını kaybeden polislerin ailesine başsağlığı diledi.

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