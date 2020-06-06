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06.06.2020 - 12:47 | | DHA

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, George Floyd anısına diz çöktü

ABD’de polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd anısına Kanada’da da ırkçılık karşıtı protesto gösterileri düzenlendi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da sürpriz bir şekilde protestolara katılarak Floyd anısına diz çöktü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, George Floyd anısına diz çöktü

Kanada’da, ABD’de polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd anısına ırkçılık karşıtı protestolar düzenlendi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da sürpriz bir şekilde, ülkenin başkenti Ottawa’da parlamento binası önünde gerçekleşen protestoya katılarak, Floyd anısına diz çöktü. Ancak, bazı kesim Trudeau’ya teşekkür ederken, bazı sosyal medya kullanıcıları da Trudeau’nun daha önce bir etkinlikte çekilmiş olan ve ortaya çıkan ‘siyah surat’ (blackface) fotoğraflarını gündeme getirdi.

ABD'Lİ SENATÖRDEN TRUDEAU'YA ELEŞTİRİ

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, George Floyd anısına diz çöktü

ABD’li Cumhuriyetçi siyasi Joseph Theodore Lewis de Trudeau’nun diz çökmesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Justin Trudeau ırkçılığa son vermek için diz çöktü… Bu da ne demekse. Bu, ırkçılığın sona ermesi için siyah surat (blackface) giymek kadar etkili ki kendisi bunu da yaptı” ifadelerini kullandı.

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