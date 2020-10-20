20.10.2020 - 04:13 | | Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)
KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar Rum lideri ile ilk kez görüşecek
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in 26 Ekim Pazartesi günü bir araya geleceği belirtildi
Edinilen bilgilere göre KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar ile Rum lider Nikos Anastasiadis bugün bir telefon konuşması gerçekleştirdi. Dostane şekilde geçtiği belirtilen telefon görüşmesinde Anastasiadis’in, Tatar ile en kısa zamanda görüşmek istediğini ifade ettiği öğrenildi. Tatar da, Anastasiadis'in isteğine olumlu karşılık verdi. İki liderin BM'nin ara bölgede düzenleyeceği sosyal bir etkinlikte bir araya gelmesi kararlaştırıldı. Anastasiadis, yayınladığı mesajda da Tatar'ı kutlamış ve en kısa zamanda görüşme isteğini açıklamıştı.
İYİ Partili Ümit Özdağ'dan İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili bomba FETÖ iddiasıİYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk'te Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge'de ses getirecek flaş açıklamalarda bulundu. Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu iddia etti. Öte yandan programa telefonla bağlanan Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.