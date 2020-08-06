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06.08.2020 - 07:00 | | ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

‘Korku filminin içinde gibiydik’

Beyrut’taki korkunç patlamaya şahit olan, Türkiye Büyükelçiliği’nde yeminli tercümanlık yapan Riwa Shbaklo, dehşet dolu anlarla ilgili, “30 dakika boyunca koştum. Koşarken de arkamda alev ve dumanlar geliyordu. Şans eseri hayattayım. Sanki bir korku filminin içerisindeydik” dedi.

‘Korku filminin içinde gibiydik’
ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul
Son dakika: Patlamanın ardından Rus iş adamı çıktı... Defalarca uyarılmış!
Son dakika: Patlamanın ardından Rus iş adamı çıktı... Defalarca uyarılmış!
Son dakika: Patlamanın ardından Rus iş adamı çıktı... Defalarca uyarılmış!
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Beyrut’tu enkaza çeviren patlamaya şahit olan Shbaklo (22), yaşadığı dehşeti Milliyet’e anlattı. Beyrut’taki Türkiye Büyükelçiliği’nde yeminli tercümanlık yapan Shbaklo, olay günü arkadaşıyla bölgeye gezmeye gittiğini ve olayın şokunu hâlâ atlatamadığını belirterek, şunları aktardı:

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‘3-4 km uzaklıktaki evler bile hasar gördü’

“Patlama olduğu sırada arkadaşımla sahilde yürüyordum. Patlamanın gerçekleştiği yere çok yakındık. Patlama gerçekleşmeden önce gökyüzünde beyaz gazlar çıkmaya başladı. Ne olduğunu anlamaya çalışırken, birden küçük küçük patlamalar gerçekleşti. Ardından da, ilk şiddetli patlama yaşandı ve dumanlar yükselmeye başladı. Bu patlamaya birlikte koşmaya başladık. O sırada da ikinci patlama yaşandı. İkinci patlama daha şiddetliydi. Patlamayla birlikte insanlar savrulmaya başladı, düşenler oldu. Gökyüzü iki saniyede turuncuya döndü.

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Korkunç ihmal

Biz de ne olduğunu bilmeden koşmaya devam ediyorduk. 30 dakika koştum ve arabamın yanına gittiğimde her yerin paramparça olduğunu gördüm. Binaların büyük kısmı hasar görmüştü. Patlama sadece Beyrut’ta değil bütün Lübnan’da hissedildi. Hatta Kıbrıs’ta yaşayanlar deprem olduğunu sanmış.
Her şey o kadar ani oldu ki, çevredeki her şey korkunç görünüyordu. Film sahnesi gibiydi. Sanki bir korku filmin içerisindeydik. İlk defa böyle bir şeye şahit oldum.”

Türkiye'den Beyrut'a yardımTürkiye'den Beyrut'a yardım malzemeleri ve personel ulaştıracak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti.
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