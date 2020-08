‘Korku filminin içinde gibiydik’

Beyrut’tu enkaza çeviren patlamaya şahit olan Shbaklo (22), yaşadığı dehşeti Milliyet’e anlattı. Beyrut’taki Türkiye Büyükelçiliği’nde yeminli tercümanlık yapan Shbaklo, olay günü arkadaşıyla bölgeye gezmeye gittiğini ve olayın şokunu hâlâ atlatamadığını belirterek, şunları aktardı:

“Patlama olduğu sırada arkadaşımla sahilde yürüyordum. Patlamanın gerçekleştiği yere çok yakındık. Patlama gerçekleşmeden önce gökyüzünde beyaz gazlar çıkmaya başladı. Ne olduğunu anlamaya çalışırken, birden küçük küçük patlamalar gerçekleşti. Ardından da, ilk şiddetli patlama yaşandı ve dumanlar yükselmeye başladı. Bu patlamaya birlikte koşmaya başladık. O sırada da ikinci patlama yaşandı. İkinci patlama daha şiddetliydi. Patlamayla birlikte insanlar savrulmaya başladı, düşenler oldu. Gökyüzü iki saniyede turuncuya döndü.

Biz de ne olduğunu bilmeden koşmaya devam ediyorduk. 30 dakika koştum ve arabamın yanına gittiğimde her yerin paramparça olduğunu gördüm. Binaların büyük kısmı hasar görmüştü. Patlama sadece Beyrut’ta değil bütün Lübnan’da hissedildi. Hatta Kıbrıs’ta yaşayanlar deprem olduğunu sanmış.

Her şey o kadar ani oldu ki, çevredeki her şey korkunç görünüyordu. Film sahnesi gibiydi. Sanki bir korku filmin içerisindeydik. İlk defa böyle bir şeye şahit oldum.”