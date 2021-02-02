Korona aşılarını sabote eden eczacı: Dünya düz, gökyüzü ise...

ABD'de koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir aldatmaca olduğunu düşündüğü için yüzlerce doz Moderna aşısını kasıtlı olarak sabote eden Wisconsinlı eczacının, dünyanın düz olduğuna ve gökyüzünün aslında "hükümetin insanların Tanrı'yı görmesini engellemek için yerleştirdiği bir kalkan olduğuna" inandığı ortaya çıktı.

FBI tarafından gizliliği yakın zamanda kaldırılan ve Daily Beast gazetesi tarafından ele geçirilen arama belgesine göre, soruşturma bürosunun, Steven Brandenburg'un aralık ayı sonlarında tutuklandığında ele geçirilen bir iPhone, bir dizüstü bilgisayar ve bir USB cihazını analiz etmek için izin talep ettiği görüldü.

Federal yetkililer, 46 yaşındaki Brandenburg'u gece vardiyasında çalıştığı yerde bir buzdolabından içinde şişeler olan bir kutuyu iki kez çıkararak 570 doz aşıyı kasıtlı olarak bozmakla suçlanmıştı. Savcılara göre Brandenburg bunu yaptığında, dışarıda 12 saate kadar dayanabilen aşıları bozabileceğini biliyordu. Eczacının kurcaladığı hasarlı dozların daha sonra en az 57 hastaya verildiği belirtilmişti.

FBI Özel Ajanı Lindsay Schloemer tarafından federal mahkemeye yapılan arama emri başvurusu, Brandenburg’un sanrılarının koronavirüs gerçeğinden şüphe duymanın çok ötesine geçtiğini gözler önüne serdi.

Eczacının iş arkadaşı dedektiflere, Brandenburg'un "mikroçipli" aşıların "insanları kısırlaştıracağı" konusunda ısrar etmekle kalmadığını, etrafındaki fiziksel dünyanın aslında göründüğü gibi olmadığına da ikna olduğunu söyledi.

26 sayfalık belgeye dayandırılan habere göre Brandenburg'un iş arkadaşına söylediği komplo teorilerinin bazıları şunları içeriyordu:

"Dünya düz. Gökyüzü gerçek değil, daha ziyade insanların Tanrı'yı ​​görmesini engellemek için hükümet tarafından yerleştirilmiş bir kalkan. Kıyamet Günü geliyor."

Polis ekipleri yılbaşı gecesi Brandenburg’un evinde birkaç ateşli silah ele geçirmişti. Söz konusu belgeye göre eczane kalfası Sarah Sticker, yetkililere, Brandenburg'un çalışmak için 45 kalibrelik bir tabanca taşıdığını ve "ordunun onu götürmek üzere gelmesi durumunda" buna ihtiyacı olduğunu söylediğini aktardı.

Brandenburg'un 24 Aralık ve 25 Aralık tarihlerinde buzdolabından çıkardığı aşıları fark eden kişi olduğu belirtilen Sticker, dedektiflere Brandenburg'un kendisini ele verdiğini öğrendikten sonra onu "suçlu hissettirmeye" çalıştığını da ifade etti.

Kaynak: Independent Türkçe