Kremlin: Ayasofya kararı ilişkilerimize zarar vermez

Peskov, “Avtoradyo”ya verdiği röportajda, Ayasofya’nın statüsüyle ilgili alınan karara da değinerek “Ayasofya kararının Rus-Türk ilişkilerine zarar vereceğini düşünmüyorum. Bu meselenin Türkiye’nin içişleri olduğuna yönelik bizim resmi devlet pozisyonumuz var. Türk ortaklarımızın herhangi bir kararda Ayasofya’nın daha önce UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan bir yapı olduğunu, birçok Hristiyan ve Ortodoks için kutsal bir anlamı olduğunu dikkate alacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de yönetimin aldığı kararla Hristiyanların da Ayasofya’ya girmesinin önünde bir engel olmayacağını vurgulayan Dimitriy Peskov, “Türkiye’den, Türk ortaklarımızdan her şeyin en iyi şekilde korunacağına ve isteyen herkesin Ayasofya’yı ziyaret edebileceğine dair açıklama aldık. Ayasofya’ya giriş bileti oldukça pahalıydı. Şimdi artık bilete gerek olmayacak ve giriş ücretsiz olacak. Bu bakımdan turistlerimiz kazançlı çıkacak” diye konuştu.

‘Çok benziyorlar’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdikleri sözü tutma bakımından birbirine çok benzediğini söyleyen Peskov, “Putin, söz verdikten sonra hemen yerine getiriyor. Bu bakımdan Erdoğan ve Putin birbirine çok benziyor. Bu yüzden çok zor durumlarda çözüm bulmayı başarıyorlar. Suriye meselesinde olduğu gibi” ifadelerini kullandı.

Rusya, İngiltere’nin suçlamasını reddetti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın İngiltere’den yeni tip koronavirüs aşı çalışmalarını çalmaya çalıştığı ve bu ülkedeki 2019 genel seçimlerine müdahalesi bulunduğuyla ilgili iddiaları yalanladı. Peskov, İngiltere Siber Güvenlik Merkezi’nin (NCSC) Kovid-19 aşısını geliştirme çalışmaları yürüten kuruluşlara Rus istihbarat servisiyle ilişkili grupların siber saldırı düzenlediği suçlamasını kabul etmediklerini söyledi.

İngiltere’de kimin neye siber saldırı düzenlendiğini bilmediklerini kaydeden Peskov, “Rusya’nın kesinlikle bununla bir ilgisi yok. Biz kendi verilerimiz ve kurum larımızda benzer siber saldırılar ile karşılaşıyoruz. Kurumlarımız bu saldırıları bertaraf ediyor. Bu yaygın bir sorun ancak bize karşı asılsız suçlamalara kesinlikle katılmıyoruz” ifadelerini kullandı. NCSC’nin yayınladığı belgede, Kovid-19 aşısını geliştirme çalışmaları yürüten kuruluşlara karşı Rus istihbarat servisiyle ilişkilendirilen tehdit gruplarınca siber saldırılar düzenlendiği bildirilmişti.