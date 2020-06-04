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04.06.2020 - 15:23 | | AA

Kuzey Kore'den Pompeo'nun açıklamalarına tepki!

Kuzey Kore, ABD'nin Hong Kong ya da insan hakları gibi konularda Çin'i eleştirme gibi bir pozisyonunun olmadığını belirtti.

Kuzey Kore'den Pompeo'nun açıklamalarına tepki!

Channel News Asia'daki habere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un İşçi Partisinden yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Çin Komünist Partisi karşıtı açıklamaları "saçmalık" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, ABD'nin diğer ülkelere karşı komplo üretme ve casuslukla yakından ilgilendiği belirtildi.

"POMPEO GÜNEŞİN NEREDEN DOĞDUĞU VE BATTIĞI KONUSUNDA OLDUKÇA BİLGİSİZ"

ABD'nin Hong Kong ya da insan hakları gibi konularda Çin'i eleştirme gibi bir pozisyonunun olmadığı vurgulanan açıklamada, Pompeo'nun güneşin nereden doğduğu ve battığı konusunda "oldukça bilgisiz" olduğu kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, pazar günü Fox News'a yaptığı açıklamada Çin Komünist Partisinin eylemlerinin Batı demokrasileri ve Batı değerlerini yıkma niyetinde olduğunu ifade ederek, bunun da Amerikalıları tehlikeye attığını söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Çin Ulusal Halk Kongresinde (Ulusal Meclis) kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası ile Pekin yönetiminin Hong Kong'un 1984'te imzalanan Sino-İngiliz Ortak Deklarasyonu ile edindiği idari özerkliği ve özgürlüklerine zarar veren eylemlere kalkıştığı yorumunu yapmıştı.

 

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