Son 24 saatte salgÄ±n nedeniyle Brezilya'da 271, Meksika'da 171, Kolombiya'da 132 ve Peru'da 61 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Â Brezilya SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n verilerine gÃ¶re, bir gÃ¼nde 271 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle Ã¼lkede virÃ¼s nedeniyle Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 154 bin 176'ya, 15 bin 383 yeni vakanÄ±n tespit edilmesiyle de toplam vaka sayÄ±sÄ± 5 milyon 250 bin 727'ye yÃ¼kseldi.Â

Brezilya'nÄ±n ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 64 bin 39 vaka ve 38 bin 35 Ã¶lÃ¼mle "Ã¼lkenin salgÄ±ndan en Ã§ok etkilenen bÃ¶lgesi" olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.Â

ABD ve Hindistan'Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼nyada en Ã§ok vakanÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Brezilya'da, virÃ¼sten iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± 4 milyon 681 bin 659 olarak kaydedildi.

MEKSÄ°KAÂ

Meksika SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 171 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini ve 3 bin 699 yeni vakanÄ±n tespit edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â

Ãœlkede Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 86 bin 338'e, toplam vaka sayÄ±sÄ± 854 bin 926'ya yÃ¼kseldi. Ä°yileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± da 623 bin 494 olarak bildirildi.Â

NÃ¼fusu 126 milyonu aÅŸan Meksika, "dÃ¼nyada en Ã§ok vakanÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ 10â€™uncu Ã¼lke" konumunda bulunuyor.Â

KOLOMBÄ°YAÂ

Kolombiya SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± verilere gÃ¶re, Ã¼lkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 132 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti ve toplam Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 29 bin 102'ye Ã§Ä±ktÄ±.Â

Son 24 saatte 9 bin 667 vakanÄ±n tespit edildiÄŸi Ã¼lkede, toplam vaka sayÄ±sÄ± 965 bin 883'e ulaÅŸtÄ±. Ä°yileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± ise 867 bin 961 olarak duyuruldu.Â

NÃ¼fusu 50 milyona yaklaÅŸan Kolombiya, "dÃ¼nyada en fazla vaka gÃ¶rÃ¼len 7â€™nci Ã¼lke" konumunda bulunuyor.Â

PERUÂ

Peru SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã¼lkede son 24 saatte 61 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi ve 411 yeni Kovid-19 vakasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â

Ãœlkedeki vaka sayÄ±sÄ± 870 bin 876'ya, can kaybÄ± 33 bin 820'ye, iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± 784 bin 56'ya yÃ¼kseldi.Â

NÃ¼fusu 32 milyona yaklaÅŸan Peru, "dÃ¼nyada en fazla vaka ve Kovid-19 kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼mÃ¼n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ 9'uncu Ã¼lke" konumunda bulunuyor.