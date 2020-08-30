Libya’da ne oluyor?

Libya’da İçişleri Bakanı Fethi Başağa’nın Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından görevden alınması yeni bir krizi gün yüzüne çıkardı. Ülkede Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve ülkenin doğusunda hakim durumdaki Halife Hafter destekçisi Tobruk hükümeti arasındaki mücadele devam ederken, UMH içinde yaşanan gelişmeler dikkat çekti. Libya’da özellikle son dönemde yaşanan protesto gösterilerinin ve bu gösterilere müdahale esnasında yaşananların görevden alma kararında etkili olduğu belirtilirken, Trablus hükümeti içindeki çekişme Birleşmiş Milletler’in de dikkatini çekti.

Müdahale tepki çekti

Libya Başbakanı Fayiz Es-Serrac, Başağı’yı görevden alırken, kararı “İçişleri Bakanı hakkında, açıklamaları, izin kararları, göstericilerin gerekli şekilde korunmasının sağlanması hususunda ve son günlerde Trablus’ta ve bazı diğer şehirlerde meydana gelen gösteriler ve ardından yaşanan olaylar hakkındaki beyanları ve göstericilerin haklarının ihlal edilmesi hususunda soruşturma açılmıştır” açıklamasıyla duyurmuştu.

Trablus son bir haftadır yolsuzluk ve hayat şartlarının kötüleşmesi nedeniyle protestolar düzenleniyordu. Pazar gününden itibaren hayat şartlarını protesto eden eylemcilere silahlı kuvvetler tarafından sert biçimde müdahale edilmişti. Eylemcilere ateş açılmış ve bu durum rahatsızlık yaratmıştı. Başbakan Serrac, protestocuların taleplerini haklı bulduğunu açıkmış, Başağa ise gösterilere provokatörlerin sızdığını öne sürmüştü. Reuters haber ajansının aktardığına göre, bu durum Serrac ile Başağa arasındaki açılmanın bir göstergesiydi.

Misrata merkezli silahlı kuvvetler üzerinde büyük gücü bulunan Başağa hakkındaki kararın açıklanmasının hemen ardından başkent Trablus’ta kutlama amaçlı silah seslerinin duyulmaya başlandığı ifade edildi. Buna karşılık Misrata’da ise karara karşı protesto gösterileri yapıldı. Başağa, kararla ilgili yaptığı ilk açıklamada, soruşturmaya hazır olduğunu belirtti; ancak duruşmanın şeffaflığı açısından televizyondan yayınlanması gerektiğini vurguladı.

Yaşanan gelişmelerin ardından BM’den de konuyla ilgili açıklama yapıldı. Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, ‘iç savaş esnasında yaşanan bu dramatik gelişmenin, ülkede siyasi sürece dönüşün ne kadar büyük önem taşıdığını ortaya koyduğu’ ifade edildi.