Libya’da neler oluyor?

Libya’da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile General Halife Hafter’e bağlı milisler arasındaki iç savaş sürerken, son dönemde bölgeye yönelik dış müdahalelerde ilgili dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesinin BM tarafından yürütülen bir soruşturmaya dayandırdığı haberinde, Hafter safında savaşmak ve Türkiye’den Libya’ya sevkedilen silahların engellenmesi amacıyla ülkeye 20 paralı asker gönderildiği, ancak bu kişilerin Hafter ile yaşadıkları anlaşmazlık sonucu Libya’da 4 gün kaldıktan sonra Malta’ya gittiği aktarıldı.



Haberde geçen gizli ibareli rapora göre, Hafter saflarına gönderilen özel timin operasyonları Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) planlanıyor. “OPUS Projesi” adı verilen gizli operasyon çerçevesinde Avustralya, Fransa, Malta, Güney Afrika Cumhuriyeti, İngiltere ve ABD’den en az 20 kişinin Hafter saflarına katıldığı belirtiliyor. Rapora göre operasyonun planlamasında BAE, Ürdün, Malta, Libya, Angola, Botsvana, Güney Afrika ve ABD olmak üzere en az 8 ülke ve10 şirketin dahli söz konusu.



Uçaklar görüntülendi



Öte yandan Rusya’dan da bölgeye uçak sevkiyatı yapıldığı iddiaları var. ABD Ordusu’nun Afrika Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya’nın Libya’ya konuşlandırdığını açıkladığı savaş uçaklarının fotoğraflarını ve uydu görüntüleriyle alınan konumlarını paylaştı. ABD, Rus uçaklarının, UMH’ye karşı savaşan Wagner Grubu’na bağlı paralı askerlere hava desteği sağlayacağını öne sürdü. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Krasov ise iddiaları redderek, “Rusya’nın Libya’ya savaş uçağı sevk ettiğine yönelik bilgi gerçeği yansıtmıyor. Bir başka Amerikan korku hikayesi” dedi.