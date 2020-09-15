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15.09.2020 - 14:55 | | DHA

Libya'da 'Serrac istifa ediyor' iddiası

Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg, BM ve uluslararası toplum tarafından tanınan hükümetin Başbakanı Serrac'ın koltuğunu bırakacağını ileri sürdü.

Libya'da 'Serrac istifa ediyor' iddiası

Bloomberg'ten Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Habere göre, UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın istifaya hazırlandığı kaydedildi. Bloomberg'in Başbakana yakın kaynakların aktardıklarına göre Başbakanlık görevini bırakcak olan Serrac, Cenevre'deki görüşmeleri sürdürmeye ise devam edeceği ifade edildi.

Öte yandan uzun süredir kötü yönetim ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle eleştirilen Serrac'ın istifa sonucu politik baskıyı biraz olsun azaltmak istediği ortaya atılan iddialar arasında yer aldı.

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