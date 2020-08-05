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05.08.2020 - 11:42 | | AA

Lübnan Savunma Bakanı: Sorumlular cezalandırılacak

Lübnan Savunma Bakanı Zeyne Aker, başkent Beyrut'ta dün meydana gelen patlamayla ilgili ihmalden sorumlu olanların cezalandırılacağını söyledi.

Lübnan Savunma Bakanı: Sorumlular cezalandırılacak

Lübnan Savunma Bakanı Zeyne Aker, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu büyük ihmalin üzerinden 6 yıl geçti. Evet, sorumlular cezalandırılacak." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Notre Dame Katedrali yangınının ardından yardım eden ülkelere nasıl davrandığına bakmak gerektiğini, insani meselenin siyaset ve nefretin üstünde olduğunu aktaran Aker, "Böyle zamanlarda uluslar kendilerini keşfeder, insan tabiatları ortaya çıkar." paylaşımında bulundu.

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Lübnanlı yetkililer, 6 yıl boyunca bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın Afrika'da bir ülkeye sevk edilmek istenirken infilak ettiğini açıklamıştı.

Lübnan Kızılhaçı, Beyrut'ta meydana gelen patlamada can kaybının 100'e, yaralı sayısının da 4 bine çıktığını bildirmişti.

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