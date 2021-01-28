Lübnan'da ölümcül protesto

Ülkenin resmi haber ajansı NNA, Trablusşam'da dün gece düzenlenen eylemler sırasında 30 yaşındaki Ömer T. isimli bir göstericinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Kentteki En-Neyni Hastanesinde tedavi altına alınan göstericinin sabah saatlerinde hayatını kaybettiği aktarılan haberde, öğle namazına müteakiben kılınacak namazın ardından cenazenin Trablusşam'daki Bab et-Tibbane Mezarlığında toprağa verileceği kaydedildi.

Trablusşam, 25 Ocak'tan bu yana Kovid-19 kısıtlamaları ve mevcut ekonomik krizin protesto edildiği gösterilere sahne oluyor.

Kentte güvenlik güçleri ile göstericiler arasında dün akşam saatlerinde başlayan ve gecenin geç vaktine kadar süren olaylarda 226 kişi yaralanmıştı.