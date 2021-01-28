MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Lübnan'da ölümcül protesto
ABONE OL
28.01.2021 - 13:50 | | AA

Lübnan'da ölümcül protesto

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde ekonomik kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları protestosunda yaralanan bir gösterici yaşamını yitirdi.

Lübnan'da ölümcül protesto

Ülkenin resmi haber ajansı NNA, Trablusşam'da dün gece düzenlenen eylemler sırasında 30 yaşındaki Ömer T. isimli bir göstericinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Kentteki En-Neyni Hastanesinde tedavi altına alınan göstericinin sabah saatlerinde hayatını kaybettiği aktarılan haberde, öğle namazına müteakiben kılınacak namazın ardından cenazenin Trablusşam'daki Bab et-Tibbane Mezarlığında toprağa verileceği kaydedildi.

Trablusşam, 25 Ocak'tan bu yana Kovid-19 kısıtlamaları ve mevcut ekonomik krizin protesto edildiği gösterilere sahne oluyor.

Kentte güvenlik güçleri ile göstericiler arasında dün akşam saatlerinde başlayan ve gecenin geç vaktine kadar süren olaylarda 226 kişi yaralanmıştı.

İstanbul trafiğinde isyan ettiren olay! Her akşam aynı görüntüİstanbul Küçükçekmece'deki yan yoldaki yoğunluktan kaçmak için geri gelerek ya da tam dönüş yaparak ana yola katılan sürücüler, trafiği tehlikeye sokuyor, kazalara davetiye çıkarıyor. Benzer görüntülerin özellikle sabah saatlerinde yolun diğer karşı tarafında da sık görüldüğü ifade edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

En son gelişme... Okullar açılacak mı, hangi tarihte açılacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu?

En son gelişme... Okullar açılacak mı, hangi tarihte açılacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu?

On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

Üretici de tüketici de şikayetçi

Üretici de tüketici de şikayetçi

Son dakika... Marmara Üniversitesi'nden final sınavı sorularına yönelik açıklama

Son dakika... Marmara Üniversitesi'nden final sınavı sorularına yönelik açıklama

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet