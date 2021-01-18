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18.01.2021 - 11:58 | | AA

Maas Ankara'ya hareket etmeden ılımlı mesajlar verdi

Almanya Dışişleri Bakanı, "Türkiye'nin Yunanistan ile istikşafi görüşmelere yakında başlayacak olması, Doğu Akdeniz'de gerçek bir kalıcı rahatlama şansı sunuyor" dedi.

Maas Ankara'ya hareket etmeden ılımlı mesajlar verdi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye ile Yunanistan arasında doğrudan müzakerelerin yeniden başlayacak olmasının, Doğu Akdeniz'de gerçek bir kalıcı rahatlama şansı sunduğunu söyledi.

Maas, Ankara'ya hareketinden önde yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin yılın başından beri sadece sözlerle değil eylemlerle de gerginliği azaltma sinyalleri göndermesini memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

Türkiye ve Yunanistan'ın 2016'dan bu yana askıya alınan istikşafi görüşmelerine 25 Ocak'ta devam edeceklerini açıklamalarının önemli bir ilk adım olduğuna işaret eden Maas, "Almanya olarak son 6 aydaki AB Konseyi Başkanlığımız sırasında, Türkiye ile Yunanistan arasında doğrudan müzakerelerin yeniden başlatılmasını şiddetle savunduk. Türkiye'nin Yunanistan ile istikşafi görüşmelere yakında başlayacak olması, Doğu Akdeniz'de gerçek bir kalıcı rahatlama şansı sunuyor." ifadelerini kullandı.

'Bu ateşli oyun tekrarlanmamalıdır'

Maas, Barbaros araştırma gemisinin Kıbrıs açıklarındaki sismik aramalarını erken sonlandırılmasını da Ankara'dan olumlu bir işaret olarak nitelendirdi.

Karşılıklı güvenin tekrar tesisi ve çözüm odaklı bir diyaloğun temelini oluşturmak için son haftalardaki olumlu gelişmelerin devam ettirilmesi gerektiğine işaret eden Alman Dışişleri Bakanı, bundan dolayı mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu son haftalardaki yapıcı seyrini kararlılıkla sürdürmeye ve pekiştirmeye teşvik etmek için Ankara'ya gittiğini kaydetti.

Maas, AB-Türkiye ilişkilerinde zor bir yıl geçirildiğine dikkati çekerek, "Doğu Akdeniz'deki durum, bazı durumlarda çarpıcı biçimde kötüleşti. Bu ateşli oyun tekrarlanmamalıdır. Bir NATO ortağı olarak Türkiye, zor anlaşmazlıkları bile uluslararası hukuka uygun müzakere yoluyla çözme ve bölgede barışı tehlikeye atmama yükümlülüğüne sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

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