Macron: Oxford-AstraZeneca aşısı 65 yaş üstü için neredeyse etkisiz

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, AB'deki tüm yetişkinlerde kullanımına onay çıkmasına saatler kala Oxford-AstraZeneca aşısını 65 yaş üstü için "neredeyse etkisiz" olarak niteledi.

Fransa lideri , cuma öğleden sonra Paris'te düzenlediği bir basın toplantısında aşının "bekledikleri şekilde çalışmadığını" iddia etti.

Ayrıca Birleşik Krallık'ın (BK) Avrupa'daki diğer hiçbir ülkede olmadığı kadar çok insanın birinci dozu almasıyla sonuçlanan dağıtım stratejisini de eleştirir göründü.

Macron şunları kaydetti: "Hedef ilk dozlarda en yüksek sayıya erişmek değil... tüm tıp kurumları ve sanayiciler çalışması için en fazla 28 günlük aralıkla iki doz aşı gerektiğini söylüyor. Pfizer/BioNTech aşısında da durum bu. Diğer taraftaysa aşı stratejisi sadece bir doz aşı uygulamaktan ibaret olan ülkeler var, bu işin ciddiye alındığından pek emin değilim."

Politico'nun bildirdiği yorumlarının Oxford aşısının etkililiğiyle ilgili AB ve BK arasındaki gerilimleri yeniden yükseltmesi ihtimal dahilinde. Daha önce Almanya, aşının 65 yaş üstündekilerdeki etkililiğinin yüzde 8'e kadar düşebileceği şeklinde yanlış bir varsayımda bulunmuştu.

Almanya'nın aşı komitesi daha sonra yeterli veri olmamasının, aşının yalnızca 18-64 yaş grubuna yapılabileceği anlamına geleceği sonucuna varmıştı.

Diğer yandan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) cuma öğleden sonra, uzmanlarının "daha ileri yaşlardaki (55 yaş üstü) katılımcılardan aşının bu yaş grubunda ne kadar işe yarayacağını gösterecek bir istatistik elde etmeye yeterli sonuç olmamasına" rağmen aşının yaşlılarda güvenle kullanılabileceğini düşündüğünü açıkladı.

EMA, "bu yaş grubunun başka aşılarla olan deneyimde bağışıklık yanıtı vermiş olduğu göz önüne alındığında koruma sağlanmasının beklendiğini" ekledi.

Bu sırada Avrupa Komisyonu, AstraZeneca'yla dağıtım konusunda yaşanan tartışmanın ardından AB'de üretilen aşılara ihracat denetimi uyguladığını doğruladı. BK merkezli ilaç firması mart sonuna kadar teslim etme sözü verdiği 80 milyon dozu 31 milyon doza indirdi.

Denetimler altında üye ülkeler kendi bölgelerinde üretilen aşıların ihracatını engelleyebilecek. Buna Belçika'da üretilen Pfizer/BioNTech aşısının stokları da dahil.

Kaynak: Independent Türkçe